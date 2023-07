Paria d'Hollywood depuis six ans, l'acteur américain Kevin Spacey peut désormais tenter de reprendre sa carrière, après avoir été blanchi des dernières accusations sexuelles qui le visaient. Mais son éventuel retour à l'écran pourrait s'accompagner d'une surveillance accrue des producteurs, selon les experts.

Kevin Spacey répond à la presse après le verdict. KEYSTONE

L'acteur oscarisé d'«American Beauty» et de la série télévisée «House of Cards» a été acquitté mercredi de l'ensemble des neuf chefs d'accusation retenus contre lui, au terme de son procès à Londres, un verdict qu'il a accueilli en larmes.

Au cours des audiences, le comédien de 64 ans a affirmé avoir été «brisé» et a évoqué sa «réputation perdue», lorsque les premières accusations d'agression sexuelle ont émergé en 2017, au plus fort du mouvement #MeToo.

Kevin Spacey avait, à l'époque, été débarqué de «House of Cards», avant de devenir persona non grata à Hollywood. L'acteur était jusqu'ici «inemployable», résume Christopher Melcher, un avocat habitué à défendre les célébrités. Mais le verdict de mercredi ouvre la porte à son retour, estime-t-il.

«Acteur très populaire»

La star reste un «acteur très populaire», qui a été soutenu par ses fans tout au long de son procès à Londres. Il est toujours capable d'attirer le public, observe l'expert. «Aucune de ces décisions de casting ne sera prise avec bienveillance», explique-t-il à l'AFP. «Il y aura une volonté de gagner de l'argent».

Kevin Spacey lui-même a déjà confié avoir des opportunités. «Je sais qu'il y a des gens prêts à m'engager dès que je serai innocenté des charges à Londres», avait-il assuré à la mi-juin dans un entretien au journal allemand Die Zeit.

Avec cette victoire judiciaire, les producteurs peuvent «justifier le fait de l'embaucher à nouveau», abonde Tre Lovell, avocat spécialiste du divertissement.

Le procès au Royaume-Uni était la dernière tache sur le curriculum vitae de l'acteur. Il avait déjà été jugé non coupable l'an dernier d'autres accusations portées devant un tribunal civil de New York, et d'autres poursuites pour agression sexuelle dans l'Etat américain du Massachusetts avaient été abandonnées en 2019.

«Chaperon» sur les tournages

L'image de Kevin Spacey n'en reste pas moins écornée par ces procès, lors desquels l'acteur a reconnu des comportements embarrassants. A Londres, il a notamment admis avoir tenté une «approche maladroite» envers l'un des plaignants et s'être «rapproché de gens sexuellement» pour alléger le «fardeau» de la solitude.

Il a concédé être un «gros dragueur», mais a nié tout comportement «violent», «agressif» ou «douloureux». Sa défense a, elle, insisté sur les incohérences des plaignants et a fait témoigner le chanteur Elton John en sa faveur.

L'accumulation des accusations, qui émanaient souvent d'autres acteurs, pourrait refroidir les producteurs hollywoodiens, qui engagent leur responsabilité juridique sur un film ou une série, reprend l'avocat Christopher Melcher.

Les producteurs ne pourraient ignorer son passif et «auraient une obligation accrue de protéger les acteurs et l'équipe», insiste l'avocat. Selon lui, l'acteur pourrait être interdit d'interagir avec les acteurs et l'équipe hors caméra, ou forcé d'être encadré par un «chaperon» sur les tournages.

Ces mesures pourraient donner aux producteurs «des yeux et des oreilles» et servir de garantie contre de nouvelles accusations.

L'exemple de Johnny Depp

Kevin Spacey pourrait aussi rebondir, car le grand public n'a pas suivi les procès en détail et s'arrêtera à «la principale conclusion, à savoir qu'il est innocent», observe Evan Nierman de la société Reb Banyan, spécialisée dans la communication de crise.

Les experts interrogés par l'AFP pointent également l'endurance de Johnny Depp malgré les scandales, notamment après son procès en diffamation remporté contre son ex-femme Amber Heard. L'acteur a été chaleureusement accueilli par ses fans lors du dernier festival du film de Cannes et reste l'égérie des parfums Dior.

Comme lui, Kevin Spacey pourrait même voir sa popularité se renforcer auprès de certains fans, qui apprécient les acteurs qui «défendent ce qu'ils pensent être vrai», estime M. Melcher.

«Ce qui s'est passé avec Johnny Depp constitue un excellent modèle pour Kevin Spacey», abonde dans le même sens M. Nierman. «Dès qu'il a eu le verdict, il s'est replongé dans son travail et les opportunités se sont à nouveau présentées», résume-t-il. «Je pense qu'il en ira de même pour Kevin Spacey.»

ATS