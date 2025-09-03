blue Cinema, l'un des principaux exploitants de cinéma en Suisse alémanique, fête le 3 septembre l'ouverture de son premier cinéma à Genève. Avec cette expansion, l'entreprise fait un pas stratégique important en Suisse romande.

blue Cinema ouvre ses portes à Genève ! Rencontre avec le responsable du nouveau cinéma blue au centre Confédération en plein cœur de Genève, qui ouvre ses portes le 3 septembre. 03.09.2025

«Oh Waouh!», s'exclame Monica, en s'asseyant dans les fauteuils dorés de la catégorie «first» dans le blue Cinema flambant neuf de Genève. Elle est la toute première cliente en ce 3 septembre, «heureuse de retrouver un cinéma au centre ville, car cela nous avait manqué», confie-t-elle. Les fauteuils inclinables, chauffants -et même des lits- c'est l'une des spécificités du lieu. «J'ai connu ça dans d'autres pays et je me réjouis d'essayer ici!», ajoute celle qui a profité de l'ouverture pour venir acheter une carte cadeau pour sa meilleure amie.

Outre une offre cinématographique variée, des retransmissions en direct, par exemple d'événements sportifs, sont également proposées. Ce concept est déjà appliqué avec succès dans plusieurs endroits en Suisse. blue

Le blue Cinema de Genève, situé à Centre Confédération, s'étend sur une surface de 2760m2 et propose une expérience de cinéma innovante, tant au niveau du confort que de la qualité. Les six nouvelles salles sont équipées de quatre types de fauteuils différents.

blue Cinema Genève en chiffres 6 salles

474 sièges

19 places pour fauteuils roulants

1 bar à cocktails

4 bornes automatiques pour prendre son billet

2760m2 Montre plus

En plus des sièges normaux, les visiteurs ont la possibilité de choisir entre des sièges de première classe «first», des lits et des sièges «premium» pour une expérience cinématographique encore plus exceptionnelle.

Oui, confirme le responsable Christophe Lützelschwab (voir vidéo ci-dessus), venir au cinéma, désormais, c'est toute une expérience. «Il y a les films qui nous ébranlent, ceux qui nous marquent et ceux qui nous changent.» Et pour lui, si de multiples supports existent pour voir des films aujourd'hui, le fait de «venir dans une salle, de bénéficier des dernières technologies et de n'être parasité par aucun élément extérieur» a quelque chose d'incomparable.

En outre, le cinéma dispose d'un bar à cocktails élégant qui n'est pas seulement ouvert aux cinéphiles, mais qui invite également les passants à profiter de leur visite avec des boissons rafraîchissantes et des snacks. Sa situation centrale au centre-ville et son excellente accessibilité par les transports en commun font du cinéma un pôle d'attraction pour le public genevois.

Cyril Wick, CEO de blue Entertainment AG, souligne les avantages stratégiques de cette ouverture : « L'ouverture à Genève marque une étape décisive dans notre orientation stratégique. Elle renforce notre présence sur le marché suisse du cinéma et ouvre de nouvelles perspectives de croissance dans cette région dynamique. Nous croyons fermement au cinéma - l'ouverture du blue Cinema à Genève en est la meilleure preuve ».

Benedikt Locher, Chief Product Officer de blue Cinema, se montre enthousiaste quant aux nouvelles possibilités offertes par le cinéma genevois : « En termes de contenu, de nombreuses nouvelles options s'ouvrent. Dans notre programmation de films en Suisse romande, nous nous inspirerons bien entendu du marché du film en France. Au cours du mois de lancement, nous présenterons des films phares de Hollywood comme THE CONJURING : LAST RIGHTS et ONE BATTLE AFTER ANOTHER avec Leonardo DiCaprio, ainsi que l'émouvante tragicomédie française REGARDE avec Dany Boon ».

Le sport en direct dans votre cinéma !

Outre une offre cinématographique variée, des retransmissions en direct, par exemple d'événements sportifs, sont également proposées. Ce concept est déjà appliqué avec succès dans plusieurs endroits en Suisse.

Les salles de cinéma sont également disponibles pour des événements professionnels et peuvent être louées. Pour l'ouverture, une promotion de billets 2 pour 1 est proposée du 8 au 16 septembre 2025.

Pour en savoir plus sur les offres et le programme des films, rendez-vous sur bluecinema.ch/geneve.

