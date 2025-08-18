blue News s'est arrêté quelques jours au Tessin pour le 78ème Festival International du Film de Locarno. Films, rencontres, interviews et immersion sur le terrain: nos impressions.

Le Festival International du Film de Locarno, c'est toute une expérience. La ville entière arbore des couleurs léopard - le prix remis au meilleur film en compétition est un léopard d'or - et en se baladant sur les pavés, il n'est pas rare de croiser des stars du cinéma ou des personnalités politiques.

Cette année, une équipe de blue News s'est arrêtée au bord du Lac Majeur du 6 au 9 août, pour vivre les premiers jours de la grand-messe du cinéma. Une occasion de dresser un bilan subjectif de l'aventure.

Les Tops

La classe mondiale d'Emma Thompson

L'actrice britannique à la filmographie longue comme le bras comptait parmi les hôtes d'honneur de la manifestation. Elle y a reçu le prix «Leopard Club Award» pour l'ensemble de sa carrière.

Dynamique, pétillante, intelligente: la star n'a pas déçu. Au contraire, Emma Thompson a réussi un magnifique tour de force en prononçant un discours en italien devant la foule réunie le 8 août sur la Piazza Grande... alors qu'elle ne parle pas du tout la langue de Dante!

L'actrice britannique Emma Thompson pose lors d'une séance photo avec le prix « Leopard Club Award » lors du 78e Festival international du film de Locarno, à Locarno, en Suisse, le vendredi 8 août 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott). KEYSTONE

Du haut de ses 66 ans, l'héroïne de «Love actually» ou de «Raison et sentiments» a vraiment la classe mondiale. Chapeau bas.

L'audace de la programmation

En film d'ouverture, le Festival de Locarno a choisi de projeter «Le pays d'Arto», avec Camille Cottin en tête d'affiche. Un choix pour le moins audacieux par le thème abordé: l'histoire d'une Française mariée à un Arménien depuis 20 ans, qui découvre le pays de son mari après le décès de ce dernier. Venue pour une simple formalité, elle va s'apercevoir que celui qu'elle pensait connaître par coeur lui a menti... Un film qui aborde l'interminable guerre en Arménie, la résilience de la population et la profonde souffrance induite par les conflits. Et si le résultat était un peu longuet, reconnaissons au festival l'audace de sa sélection.

Parmi les 223 films au programme cette année, on relèvera aussi le documentaire «She», de Parsifal Reparato. Là encore, le film attire l'attention du spectateur sur une problématique qui paraît bien lointaine pour des yeux européens: la trajectoire de femmes vietnamiennes travaillant pour une grande entreprise technologique. À travers le récit de plusieurs de ces travailleuses, on prend conscience de ce que peut être l'esclavage moderne, des ravages qu'il provoque dans des milliers d'existences, mais aussi de certains des avantages de ce système pour la population locale. Un vrai travail sociologique, qui a pris plusieurs années au réalisateur.

Les organisateurs du Festival le rappellent souvent: l'un des buts du cinéma est de susciter la réflexion, d'ouvrir le débat, en offrant différents regards sur la réalité du monde. Ce sont deux exemples parmi tant d'autres pour dire que le pari est encore une fois gagné.

Les rencontres

Locarno, c'est aussi une occasion unique pour différents univers de se rencontrer et de dialoguer. Cette année, la Conseillère fédérale et ministre de la Culture Elisabeth Baume-Schneider était de la partie. Rencontrée lors du traditionnel dîner politique de la manifestation -le 24ème du nom-, elle confiait à blue News que son film préféré était souvent «le dernier qu'elle avait vu», expliquant par exemple qu'elle avait apprécié la veille à Locarno «The Birthday Party», avec Willem Dafoe. Mais elle dit avoir aussi été marquée par d'autres films dans certaines périodes de sa vie, comme par exemple «E la nave va», de Fellini.

Giona A. Nazzaro, directeur artistique du Festival du film de Locarno, à gauche, et la conseillère fédérale suisse Elisabeth Baume-Schneider, à droite, réagissent sur le tapis rouge de la Piazza Grande lors du 78e Festival international du film de Locarno, à Locarno, en Suisse, le vendredi 8 août 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Organisé par le GARP (Groupe Auteurs•trices, Réalisateurs•trices et Producteurs•trices), le dîner a permis aux professionnels du cinéma de s'entretenir avec différents élus fédéraux et cantonaux. Au menu: des discussions autour des contraintes financières du cinéma et des financements de plus en plus difficiles à obtenir, alors que la branche s'efforce de revaloriser les conditions de travail dans ce secteur. Autre sujet abordé durant la soirée: le potentiel encore peu exploré de la Suisse en tant que lieu de tournage. Pour Elisabeth Baume-Schneider, c'est clair: «les gens du cinéma et les politiques ont bel et bien des choses à se dire, et chacun à son rôle à jouer».

Les Flops

Le film d'Emma Thompson

C'est triste, mais c'est ainsi: alors qu'Emma Thompson était saluée pour l'ensemble de sa carrière, ce n'est -et de loin- pas son meilleur film qui a été projeté sur la Piazza Grande. Sur le papier, «The Dead of Winter» semblait prometteur: une pêcheuse se retrouve coincée dans une tempête de neige au Minnesota. Au milieu de nulle part, elle interrompt fortuitement l’enlèvement d’une adolescente et va se rendre compte qu’elle est le seul espoir de la jeune fille. Elle lui promet de tout faire pour la sauver. Malheureusement, on a beau avoir affaire à une excellente actrice, quand le scénario n'est pas à la hauteur, les miracles ne se produisent que rarement. Et là, entre scènes nostalgiques à l'eau de rose et récit poussif, aucun miracle n'a eu lieu.

Pas de gourde !

D'accord, la sécurité, c'est important. Mais tout de même, a-t-on déjà vu un attentat à la gourde? Les films sur la Piazza Grande débutent à 21h30. Si l'on veut avoir une place correcte, il faut venir vers 19h30-20h, car il n'y a pas de réservation possible. Et l'on est au Tessin: il fait chaud. Alors on prend sa gourde avec soi, remplie d'eau fraîche pour tenir le coup. Surtout qu'en vrai, le film débute bien plus tard que 21h30, puisque le public a droit chaque soir aux images du festival, aux défilés des stars sur le tapis rouge et à quelques discours avant le vrai coup d'envoi du film. Cette année donc, surprise à l'entrée de la Piazza Grande: le personnel de sécurité fouille les sacs et demande à tous les détenteurs de gourdes de les déposer à l'entrée. Comme au vestiaire, on vous donne un petit numéro qui vous permettra de récupérer votre gourde à la sortie. Passer au moins trois heures assis sur une chaise en plastique au milieu d'une énorme foule et être privé de son eau: pour nous, c'est un carton rouge.