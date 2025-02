Le Prix d’honneur du cinéma suisse 2025 est décerné au couple d’artistes franco-suisse Barbet Schroeder et Bulle Ogier, annonce mardi l'Office fédéral de la culture (OFC). Ce prix couronne l’ensemble de leur travail ainsi que leur influence pionnière sur le cinéma.

Bulle Ogier et Barbet Schroeder: Prix d’honneur du cinéma suisse - Gallery L'actrice française Bulle Ogier reçoit avec le réalisateur suisse Barbet Schroeder le Prix d’honneur du cinéma suisse 2025. Photo: ATS Le réalisateur suisse Barbet Schroeder reçoit avec l'actrice française Bulle Ogier le Prix d’honneur du cinéma suisse 2025. Photo: ATS Bulle Ogier et Barbet Schroeder: Prix d’honneur du cinéma suisse - Gallery L'actrice française Bulle Ogier reçoit avec le réalisateur suisse Barbet Schroeder le Prix d’honneur du cinéma suisse 2025. Photo: ATS Le réalisateur suisse Barbet Schroeder reçoit avec l'actrice française Bulle Ogier le Prix d’honneur du cinéma suisse 2025. Photo: ATS

Keystone-SDA, bu, ats ATS

Le réalisateur suisse et l’actrice française font partie des figures les plus marquantes de la Nouvelle Vague. Attribué pour la première fois à un duo d’artistes, ce prix récompense leur collaboration créative et l’importance de cette dernière pour l’histoire du cinéma, souligne l'OFC.

Mariés, Bulle Ogier et Barbet Schroeder sont également unis par un partenariat artistique intense. Ensemble, ils ont créé des œuvres marquantes comme «La Vallée», «Maîtresse et Tricheurs». Le Prix d’honneur du cinéma suisse rend ainsi hommage à l’œuvre de toute une vie partagée et au travail exceptionnel que tous deux ont réalisé depuis plusieurs décennies.

Bulle Ogier, qui a brillé dans les principaux films de la Nouvelle Vague, a tourné avec Rivette, Bunuel, Ruiz et Fassbinder. Elle a joué au théâtre pour Régy, Bondy et Chéreau. Pour Duras aussi. Celle qui lui a appris à «poser ses mots», dit-elle dans son autobiographie «J'ai oublié» (2019).

Rosemonde dans «La Salamandre»

En plus de son histoire d'amour avec Schroeder, son lien de longue date avec la Suisse se retrouve dans son parcours artistique. De grands rôles, comme celui de Rosemonde dans «La Salamandre» d’Alain Tanner, ou encore dans «Notre-Dame de la Croisette» de Daniel Schmid, lui ont assuré une place de choix dans l’histoire du cinéma suisse.

Barbet Schroeder a lui commencé sa carrière au cinéma comme assistant de Jean-Luc Godard et Eric Rohmer dans les années 1960. À l’âge de 22 ans, il a fondé sa propre société de production: Les Films du Losange, qui allait par la suite produire des films majeurs de la Nouvelle Vague.

Sélection aux Oscars et Césars

Il a fait ses débuts dans la réalisation avec le film «More», entre-temps devenu culte, puis a poursuivi une carrière internationale qui lui a notamment valu une nomination aux Oscars pour «Le Mystère von Bülow» et un César du meilleur film documentaire pour «L’Avocat de la terreur» sur Jacques Vergès, qui a notamment défendu le Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon.

Par l’influence qu’il a eue à Hollywood, mais aussi sur le cinéma européen, Schroeder est considéré comme l’un des réalisateurs suisses les plus importants sur la scène internationale, dit l'OFC. En 2017, le Centre Pompidou à Paris lui a consacré une rétrospective tandis que le journal Le Monde, le considère comme «le plus déconcertant des cinéastes issus de la Nouvelle Vague».

Son dernier documentaire «Ricardo et la Peinture», dédié à son ami Ricardo Cavallo, qui a consacré sa vie à la peinture, a été sélectionné à Soleure l'an dernier et dans une dizaine de festivals à travers le monde.

La cérémonie de remise des Prix du cinéma suisse aura lieu le vendredi 21 mars au Bâtiment des Forces Motrices de Genève. Cet événement est organisé par l’OFC et ses partenaires, la SRG SSR et l’association Quartz Genève Zürich. Il est conçu en collaboration avec Swiss Films, l’Académie du cinéma suisse et les Journées de Soleure.

www.quartz.ch