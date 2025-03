Michel Cymes a porté plainte contre Cyril Hanouna pour injures. Mais cela n'a pas du tout calmé l'animateur de TPMP, dont l'émission est à présent diffusée sur Internet.

L'escalade va-t-elle s'arrêter entre Michel Cymes et Cyril Hanouna? Covermedia

Si le premier a porté plainte contre le second pour injures, cela n'a pas calmé l'animateur de TPMP en passe de rejoindre le groupe M6.

Bien au contraire. Selon Cyril Hanouna, Michel Cymes « dit partout qu'il va porter plainte contre nous, il croit qu'on va passer douze ans derrière les barreaux!»

Et d'en remettre une couche jeudi (6 mars 25) dans la version en ligne de TPMP. Celui qui avait accusé le docteur d'être « interdit d'exercer» assure cette fois qu'il a « rendu sa carte de médecin parce qu'il faisait trop de télé».

Michel Cymes, 67 ans, explique de son côté avoir simplement atteint l'âge de la retraite en 2021. Et il déplore l'arrivée de Cyril Hanouna sur W9.

« Il faut savoir que M6 a quand même engagé en toute connaissance de cause un animateur dont les émissions sont la caisse de résonance des antivax et des complotistes. Il faut qu'ils le sachent. Parce que le côté, «on va le surveiller», ça fait marrer tout le monde», a-t-il ainsi expliqué sur Puremédias. Pas de quoi parader selon lui, quand on sait qu'« on va choisir ses chroniqueurs, l'émission sera enregistrée pour éviter les dérapages et s'il y a des dérapages, il y aura des sanctions en interne ».

L'ancien présentateur du Magazine de la santé ironise: « Quelle promotion». A noter que l'émission de Cyril Hanouna sur YouTube a déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre par la plateforme à peine 24 heures après sa première diffusion.