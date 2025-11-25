L'actrice Ella Rumpf est à l'affiche du film «Des preuves d'amour», sorti au cinéma le 19 novembre. Pour blue News, elle revient sur son rôle dans cette histoire touchante où il est question de maternité et de lien filial.

Céline va devenir maman dans trois mois, mais elle n'est pas enceinte. Elle est mariée à Nadia, qui porte l'enfant. Voilà, dans les grandes lignes, le tableau du film «Des preuves d'amour». Dans ce couple cinématographique, Ella Rumpf incarne donc celle des deux qui ne porte pas l'enfant et qui va devoir batailler pour prouver sa légitimité en tant que mère, en passant par une longue procédure d'adoption.

Pour ce faire, elle doit récolter une quinzaine de lettres de ses proches, qui attestent qu'elle sera une bonne mère. Pour Ella Rumpf, le film nous confronte à des tas d'interrogations: «En fait, quand les gens font un enfant, est-ce qu'on demande d 'abord: 'Alors, est-ce que vous êtes une assez bonne personne sur le plan génétique, mais aussi émotionnel, pour devenir un bon parent?' Et c 'est là la question qui se pose, en fait. C'est à qui de décider qu'on a affaire à un bon parent ou pas? Est-ce qu'il faut se poser cette question ou est -ce qu'il ne faut pas se la poser?».

À tout juste 30 ans, Ella Rumpf s'était déjà posé ce type de questions, mais «vraiment pas à ce point -là», concède-t-elle. Et si la problématique est abordée de manière originale au sein d'un couple homosexuel, elle est pourtant universelle: trouver sa place et devenir parent avant l'arrivée de l'enfant est l'apanage de tout futur parent, souligne l'actrice: «Le film a vraiment des super réactions et pour un public très large. Autant d'hommes que de femmes s'y sont reconnus. Ce n'est pas un film exclut. Il n'est pas là pour faire la morale à qui que ce soit, mais pour inviter beaucoup plus les gens à comprendre le cheminement de ces deux femmes dans leur parentalité. On y retrouve quelque chose qui nous lie tous. Et je pense que c'est là où le film est réussi et fort, c 'est qu'il peut vraiment parler à beaucoup de monde».

Basé sur la propre histoire de la réalisatrice

Alice Douard, la réalisatrice, a écrit le rôle de Céline en pensant à Ella Rumpf, raconte cette dernière: «Ça faisait un petit moment que je savais qu'elle voulait me rencontrer. À l 'occasion, on s'est vues à la gare de Lyon, à Paris. J'avais lu son scénario et j'étais intéressée à avoir surtout son point de vue. Et quand je lui ai parlé, je me suis rendu compte que j'avais en face de moi une femme très intelligente et sensible qui avait beaucoup réfléchi à ce sujet-là et surtout qui l'a vécu elle -même!»

Après cette première prise de contact, des essais ont été faits avec différentes actrices et Monia Chokri a finalement été choisie pour incarner Nadia, la compagne enceinte de Céline. «L'idée qu'Alice Douard avait en tête que ce soit moi qui le joue m'a beaucoup surpris, parce que moi, je ne me voyais pas du tout à ce stade-là devenant mère. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est vraiment dans le processus de nos conversations que vraiment le lien s 'est fait»

Des actrices qui crèvent l'écran

C'est véritablement Ella Rumpf qui porte le film sur ses épaules. Avec une belle présence et un jeu tout en subtilité, qui raconte de belle manière tout ce qui se passe à l'intérieur de la jeune femme dans ce moment charnière de sa vie.

Chapeau bas aussi à Noémie Lvovski, qui joue le rôle de la mère de Céline, avec qui la relation est certes remplie d'amour, mais de ces amours compliquées, malmenées par les circonstances de l'existence et les non-dits. Dans ce rôle de mère-artiste atypique et tourmentée, Noémie Lvovski est tout simplement brillante.

Globalement, entre Ella Rumpf, Monia Chokri et Noémie Lvovski, l'harmonie semble être au rendez-vous. L'actrice franco-suisse abonde: «Oui. En effet, je pense qu'il y a quelque chose de très naturel, organique, de familier qui s'est passé dans nos rencontres. Et ça aussi, chapeau à Alice qui a eu ce feeling aussi, que ça pourrait matcher entre nous. C'étaient des rencontres très fluides et il n'y a rien eu de très artificiel à créer entre nous: il y avait quelque chose qui était déjà là».

«Des preuves d'amour» laisse également une grande place à la musique, qui donne tout loisir au spectateur d'intégrer le cheminement personnel des protagonistes.

Notre note: 7/10