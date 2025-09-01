«Ça passe ou ça casse» - Cyril Hanouna a fait son grand retour à la TV

«On est chauds» et «ça va être la folie»: l'animateur Cyril Hanouna a fait lundi un retour en direct à la télé, dans «Tout beau tout 9» sur W9, émission qui promet du divertissement et doit éviter les polémiques.

L’animateur Cyril Hanouna a fait lundi un retour en direct à la télé. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Gregoire Galley

Applaudi par des spectateurs massés derrière des grilles, la star du PAF a foulé un tapis rouge menant aux studios de tournage. «Les chéris, vous m'avez manqué», a lancé l'animateur, après plusieurs mois de relative diète médiatique. «Sobriété, humilité»: il a donné le ton de ces près de trois heures d'émission, dans un sourire.

«J'ai tout mis dans le décor», a-t-il assuré peu après, debout au centre d'un plateau rutilant, dans un dispositif identique à son émission passée sur la chaîne C8.

Le groupe M6 auquel appartient W9 a demandé au roi du clash de privilégier le divertissement, et d'éviter les sujets politiques et polémiques qu'il abordait dans son ancienne émission TPMP sur C8. «Tout beau tout 9» ("TBT9") a démarré en direct, et non avec un léger différé comme envisagé, par précaution.

Une vingtaine de chroniqueurs, qui vont tourner en plateau, ont été présentés, dont nombre d'anciens de C8: Valérie Benaïm, Raymond Aabou, Géraldine Maillet, et encore Jordan De Luxe.

Parmi les nouvelles têtes, figurent l'ex-ministre Marlène Schiappa, le journaliste sportif Nelson Monfort, ou la journaliste Shana Loustau, venue de CNews. Un «chroniqueur IA» a aussi fait son apparition, casque sur la tête.

«T'es encore là»

Les personnes assistant à l'émission, de toutes les générations, étaient nombreuses à être venues très à l'avance, a constaté une journaliste de l'AFP. «Osez les couleurs», leur avait-il été demandé.

«Début d'émission c'est ou ça passe ou ça casse» et «on a repris les mêmes équipes», avait glissé l'animateur sur le réseau social X, peu avant le coup d'envoi.

«TBT9» a eu comme premiers parrains les animateurs Jean-Pierre Foucault et Vincent Lagaf', en direct au téléphone, et l'acteur Gérard Lanvin, venu sur le plateau. «Le nombre d'emmerdes que tu as pu avoir avec les autorités! Et t'es encore là!», a lancé Lagaf' à l'ex-vedette de la galaxie Bolloré.

Cyril Hanouna, aux manettes pendant 15 ans de l'émission «Touche pas à mon poste» (TPMP), officiait jusque fin février sur C8 - il avait poursuivi l'émission en mars en ligne.

La chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende à cause de ses dérapages, a cessé d'émettre après le non-renouvellement de sa fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

Le patron de M6, David Larramendy, qui a frappé fort avec ce recrutement, compte gonfler et rajeunir les audiences, alors que TPMP, devenue l'une des émissions les plus populaires de France, rassemblait quelque 2 millions de téléspectateurs.

Dès mardi, le trublion aura un autre pied dans le groupe, avec «Tout beau tout fun», sur Fun Radio de 15h00 à 18h00. Cela fait un total de plus de six heures quotidiennes, dans des studios voisins.

Le recrutement de «Baba», surnom de Cyril Hanouna, a fait grincer des dents au sein du groupe M6. «Il faudra juger sur pièce», ont martelé ses dirigeants face aux inquiétudes au sein des rédactions du groupe.

En avril, David Larramendy avait assuré que le nouveau programme ne porterait pas de «discours politisé». Cependant, «l'idée n'est pas de faire une émission lisse», avait-il précisé, qualifiant W9 de «petite sœur +poil à gratter+ de M6».