Vanessa Demouy «Ça rassure les gens de se dire: 'elles sont jolies mais elles sont connes'»

Valérie Passello

30.9.2025

L'actrice et mannequin Vanessa Demouy avoue avoir «détesté sa vingtaine». Aujourd'hui plus affirmée, elle s'est confiée à Maïtena Biraben sur la manière dont elle a réussi à sortir du carcan où elle se trouvait enfermée.

Il aura fallu 30 ans à Vanessa Demouy pour réussir à s'affirmer.
Capture d'écran Youtube/ Mesdames media

Rédaction blue News

30.09.2025, 15:23

30.09.2025, 16:52

Demandez à n'importe quel enfant des années 1980, Vanessa Demouy, c'est forcément «Classe Mannequin». C'est avec cette série diffusée sur M6 en 1993 et 1994 que sa carrière a explosé. Elle avait alors juste 20 ans et tout semblait sourire à la jeune vedette.  

Interviewée par Maïtena Biraben pour «Mesdames media», elle le dit pourtant sans détour: «J'ai tellement détesté avoir 20 ans que je me disais que ça ne pouvait pas être ça toute ma vie». Elle explique qu'elle a dû se construire «avec le regard de gens pas très bienveillants» et qu'elle a fini par croire ces personnes, mettant une trentaine d'années avant de réaliser qu'elle était une «femme intelligente». 

Et si à l'époque elle projetait dans les médias l'image assurée d'un sex-symbol, celle-ci ne correspondait pas du tout à sa personnalité: «J'étais la pire complexée du monde! Dans la vraie vie, je ne me mettais pas en maillot de bain, je portais des manches longues, je n'aimais pas mes bras, je trouvais que j'avais de trop gros seins... Je n'aimais rien dans mon corps et je ne pouvais pas en parler, parce que les gens ne comprenaient pas», relate-t-elle.

Aujourd'hui, elle assume aussi sa part de responsabilité par rapport à cette image tronquée d'elle dans les médias: «Je les ai laissé faire, j'ai autorisé ça», lâche la comédienne. 

Elle observe: «Ça rassure les gens de se dire: 'elles sont jolies mais elles sont connes'. Quand tu es jolie, tu n'as pas le droit d'être drôle, tu n'as pas le droit d'être intelligente, tu dois réussir mais pas trop quand même... C'est très bizarre ces choses-là.»

Mais, à la cinquantaine passée, Vanessa Demouy se dit désormais pleinement heureuse et en phase avec qui elle est. «À partir du moment où j'ai travaillé sur moi, sur l'estime, sur la confiance, toutes ces injonctions prennent moins», constate-t-elle.

Pour elle, il y a eu un profond questionnement: «Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je continue d'accepter? Vais-je enfin dire: 'Foutez-moi la paix, je suis comme ça et c'est à prendre ou à laisser'?», qui l'a menée vers la sérénité. Depuis 2020, elle incarne Rose Latour dans «Ici tout commence» et compte bien embrasser encore de nombreux autres rôles.

