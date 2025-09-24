  1. Clients Privés
Confidences «Ça s'est mal terminé» – Vincent Mc Doom était en couple avec Pierre Palmade!

Valérie Passello

25.9.2025

Invité Invité dans la nouvelle émission de Jordan De Luxe, la vedette du petit écran a confié avoir partagé une idylle de six mois avec l'humoriste Pierre Palmade.

Vincent McDoom affirme avoir été en couple pendant six mois avec Pierre Palmade.
Vincent McDoom affirme avoir été en couple pendant six mois avec Pierre Palmade.
Imago

Rédaction blue News

25.09.2025, 00:04

Fantasque et inclassable, on connaît le styliste et mannequin Vincent Mc Doom pour ses diverses prestations télévisuelles, dont «La Ferme Célébrités» sur TF1 ou «Top Model» sur M6. 

Ce que l'on ignorait jusqu'ici, c'est qu'il avait fait un bout de chemin avec l'humoriste Pierre Palmade. C'est en tout cas ce qu'il a révélé à Jordan Deluxe, dans sa nouvelle émission sur Youtube «Le Jet Deluxe».

Si l'entier du contenu de l'émission ne sera connu que le 6 octobre, la révélation fracassante a déjà été diffusée: «Je m'étais dit que je ne coucherais jamais avec une personne avec laquelle je travaille», commence Vincent Mc Doom.

Celui qui est aussi animateur de télévision de poursuivre: «C'est arrivé une fois et ça s'est mal terminé. Je gardais une amitié avec cette personne-là, mais ça s'est mal terminé pour lui et moi: c'était Pierre Palmade».

«Son mode de vie n'allait pas avec le mien»

Vincent Mc Doom explique qu'il n'en avait simplement pas parlé à l'époque, et que même si la presse à scandales avait eu vent de l'affaire, celle-ci avait été étouffée grâce à l'intervention de Mimi Marchand, grande amie de Pierre Palmade. 

Il explique ensuite: «Je suis parti à Mougins avec lui, chez Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, il sait. Parce qu'on a passé des week-ends chez lui.»

Mais après une relation de six mois , le styliste explique qu'il a mis un terme à cette histoire, en raison du «mode de vie» de l'humoriste, incompatible avec le sien.

Quand Jordan De Luxe le questionne sur l'addiction à la drogue de Pierre Palmade, il acquiesce: «Je ne suis pas quelqu'un qui boit, je ne prends pas de drogue, je ne fume pas. Pierre, c'était quelqu'un qui vivait à cent à l'heure, moi je suis beaucoup plus calme».

Pierre Palmade purge actuellement une peine de deux ans de prison ferme à domicile, sous bracelet électronique, après avoir provoqué un terrible accident de la route en 2023. Conduisant sous l'effet de stupéfiants, il avait fait trois blessés graves en percutant un autre véhicule: un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui après le choc, a perdu le bébé qu’elle attendait.

Vincent Mc Doom explique ne pas avoir de nouvelles, mais s'exprime avec beaucoup de bienveillance : «Pour le moment, Pierre, il est en train d'accepter les conséquences de ce qu'il a fait , il est en train de faire le nécessaire pour aller bien. Et moi, je suis fier de lui, en fait», conclut-il.

