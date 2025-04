C'est un pur film familial qui sort dans les salles ce 2 avril. La réalisatrice Noémie Saglio signe une comédie rafraîchissante, inspirée de la BD de Gos et Walthéry. Avec, dans le rôle titre, Camille Lou, une héroïne qui n'a peur de rien, sauf peut-être de ne pas réussir son examen d'hôtesse de l'air.

Pas facile de s'approprier un univers et d'y imprimer sa patte, tout en respectant l'original. Mais le pari de Noémie Saglio est plutôt réussi: «J'étais trop contente parce que Waltéry a vraiment reconnu son personnage dans le film», se réjouit celle qui a baigné dans la culture BD depuis petite.

blue News a vu le film pour vous Affiche du film En bonne adaptation de bande dessinée, c'est bien un univers BD dans lequel il faut s'attendre à plonger en allant voir le film. Les personnages sont caricaturaux, l'image est soignée et colorée, l'histoire est une aventure héroïque: tous les ingrédients sont réunis. Si de nombreux films inspirés de célèbres BD sont destinés plutôt aux enfants, dans celui-ci, tout le monde peut y trouver son compte. La patte incisive de Noémie Saglio y est sans doute pour quelque chose. Campée par Camille Lou, Natacha est à la fois courageuse, drôle et caustique. On se laisse volontiers emporter dans la course de l'héroïne pour retrouver la Joconde (la vraie), en savourant le ton du film, frais, souvent drôle et divertissant, pour toute la famille. Notre note: 8/10

Camille Lou, par contre, ne connaissait pas les aventures de Natacha avant de l'incarner à l'écran. «Dans mon entourage, les férus de BD la connaissaient. Et mes parents aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi j'ai choisi de la lire après. Je voulais me concentrer à fond sur le scénario de Noémie et l'image qu'elle s'était faite de ce personnage, c'était très important pour moi», confie l'actrice.

Un scénario qui lui a beaucoup plu, ajoute-t-elle: «Je l'ai trouvé génialissime. C'est drôle, c'est touchant et puis il y a de l'aventure... On voyage avec ce film, il se passe quelque chose. À la lecture, j'ai ressenti un truc hyper fort».

Un décalage qui fait rire

Dans le film, Natacha n'a vraiment pas froid aux yeux. Un rôle de composition, donc, pour Camille Lou: «Elle n'a peur de rien, alors que moi, dans la vie, j'ai peur de tout!». Mais elle tempère: «Après, il y a un truc hyper sympa: quand on fait des cascades, on prend des risques en tournage, mais ils sont mesurés et surtout, on est protégés». Elle illustre en évoquant une scène où elle doit courir après un avion: «J'étais attachée à quelqu'un qui était dans l'avion, au cas où je tombais, pour qu'on puisse me rattraper et que je ne finisse pas sous les roues! ».

Natacha Dans le film, Natacha tente tout pour devenir hôtesse de l'air, même si elle ne répond pas aux critères de sélection. Photo: 2025 Studio TF1 - Daï Daï Films - TF1 Films Production - Pathé Films - Scope Pictures - Petite Panthère Productions Avec le pleutre et peu dégourdi Walter, Natacha va se retrouver embrigadée dans une histoire de vol d'oeuvre d'art. Photo: 2025 Studio TF1 - Daï Daï Films - TF1 Films Production - Pathé Films - Scope Pictures - Petite Panthère Productions Isabelle Adjani et Didier Bourdon font partie du casting. Photo: Julien Panié Elsa Zylberstein incarne une faussaire de talent, bien déjantée. Photo: Julien Panié Pour les besoins du scénario, Camille Lou a effectué une cascade où elle poursuit un avion. Photo: Julien Panié

Une héroïne intrépide, un ton résolument féministe, des thèmes comme les diktats sociétaux ou de genre, comme l'emprise sentimentale ou le complotisme... Cette comédie résolument moderne fait un peu penser, par certains côtés, au film «Barbie» de Greta Gerwig.

Noémie Saglio précise: «On aborde les diktats pour les garçons comme pour les filles, parce que je voulais vraiment que ça parle à tout le monde. C'est vrai que ce sont des thèmes relativement lourds, mais on arrive à en rire. On en parle ouvertement dans la société actuelle, donc ce n'est pas non plus comme si j'avais inventé le fil à couper le beurre (rires) mais j'aime bien m'emparer d'un truc et me dire que c'est déjà dépassé. Sauf que là, le film se passe dans les années 60, donc c'est assez drôle, parce qu'il y a des vraies injonctions, il y a des vrais anachronismes et j'ai beaucoup joué avec ça.»

Un exemple pour illustrer ce décalage: «Dans le film, Natacha ne correspond pas aux critères physiques exigés pour devenir hôtesse de l'air. Elle a 2 centimètres de trop et les cheveux plats. On a joué là-dessus. C'est vrai que Camille Lou n'était pas le meilleur casting pour trouver une hôtesse de l'air qui ne peut pas exercer ce métier, Mais justement, c'est ça qui gêne... Ça n'a aucun sens en fait», explique la réalisatrice.

Quant à la dimension féministe d'un tel film, elle est assumée par son auteure. Mais la comédienne Camille Lou tient à préciser: «Ça l'est peut-être dans la manière dont il a été conçu, mais je ne vois pas un film girly par exemple. Je vois un film que des mecs peuvent aller voir sans s'ennuyer: ce n'est pas un film de meuf, c'est un film pour tout le monde. Et c'est ce qui me plaît dans le message transmis: soyez comme vous êtes, on s'en fout des injonctions, et foncez!».