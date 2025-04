Camille Razat a fait partie du casting principal de la série Emily in Paris depuis la première saison sur Netflix. Cependant, la jeune actrice française a désormais décidé de passer à autre chose.

Camille Razat s'est exprimée sur sa décision de quitter Emily In Paris. Covermedia

L'actrice de 31 ans a joué le personnage de Camille dans les quatre premières saisons de la série Netflix, avant que les fans ne découvrent avec stupeur que son nom ne figurait pas dans la distribution de la cinquième saison à venir.

La comédienne a alors expliqué les raisons de son départ le 23 avril (25) dans la légende d'un post dévoilant des photos d'elle en compagnie de ses collègues de plateau.

« Après un voyage incroyable, j'ai pris la décision de m'éloigner d'Emily in Paris», a-t-elle écrit en anglais. « Ce fut une expérience vraiment merveilleuse, pleine de développement, de créativité et de souvenirs inoubliables. Je suis profondément reconnaissante envers @starmandarren et toute l'équipe de @netflix et @paramountpics pour leur confiance et pour m'avoir donné l'opportunité de donner vie à Camille, tout en laissant la porte ouverte à son retour, car elle fera toujours partie du monde d'Emily In Paris.»

La star a toutefois senti que sa « storyline était naturellement arrivée à son terme» et que le moment était venu pour elle de passer à autre chose. Elle a ensuite révélé qu'on la verrait dans une nouvelle série Netflix intitulée Nero et une diffusée sur Disney+ et intitulée Les Disparues de la Gare. La jeune femme a aussi décidé de lancer sa propre société de production.

« Je quitte la série avec rien d'autre que de l'amour et de l'admiration pour les acteurs, l'équipe et les fans qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours. Merci pour cette belle aventure», a-t-elle conclu.

Lily Collins, l'actrice principale, a été l'une des premières à réagir à cette déclaration en écrivant: « Je t'aime, ma sœur. Ce fut une course folle et un plaisir absolu. Tu es une rockstar. Je suis tellement fière de toi».

La cinquième saison d'Emily In Paris devrait être diffusée avant la fin de l'année.