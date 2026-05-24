Festival de Cannes : 2,8 millions téléspectateurs devant la cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture du 79e festival de Cannes, diffusée samedi sur France 2, a rassemblé jusqu'à 2,8 millions de téléspectateurs en direct, soit plus qu'en 2025, d'après des données publiées dimanche par Médiamétrie.

La cérémonie a obtenu une part d'audience de 21%, «un record historique», selon un communiqué de France Télévisions. IMAGO/SGPItalia

Keystone-SDA ATS

Présentée par l'actrice Eye Haïdara, la cérémonie a obtenu une part d'audience de 21%, «un record historique», selon un communiqué de France Télévisions. Il s'agit de la plus forte audience depuis trois ans, a-t-il aussi précisé.

La cérémonie a atteint son pic à 21h05, au moment de la remise du Prix d'interprétation à la star belge Virginie Efira et à l'actrice japonaise Tao Okamoto pour leur rôle dans «Soudain» de Ryusuke Hamaguchi, chronique douce-amère autour d'une maison de retraite en France.

La Palme d'or, prix le plus prestigieux de la compétition, a été décernée au réalisateur roumain Cristian Mungiu pour son film «Fjord».

France Télévisions s'est félicité d'avoir à nouveau «partagé et célébré avec tous le plus grand festival de cinéma au monde». En 2025, la cérémonie avait compté en moyenne 2,3 millions de téléspectateurs en direct. France Télévisions et Brut sont devenus en 2022 diffuseurs officiels de la compétition cannoise à la place de Canal+.