Festival de Cannes : 2,8 millions téléspectateurs devant la cérémonie de clôture

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Record historique» Festival de Cannes : 2,8 millions téléspectateurs devant la cérémonie de clôture

ATS

24.5.2026 - 11:01

La cérémonie de clôture du 79e festival de Cannes, diffusée samedi sur France 2, a rassemblé jusqu'à 2,8 millions de téléspectateurs en direct, soit plus qu'en 2025, d'après des données publiées dimanche par Médiamétrie.

La cérémonie a obtenu une part d'audience de 21%, «un record historique», selon un communiqué de France Télévisions.
La cérémonie a obtenu une part d'audience de 21%, «un record historique», selon un communiqué de France Télévisions.
IMAGO/SGPItalia

Keystone-SDA

24.05.2026, 11:01

Présentée par l'actrice Eye Haïdara, la cérémonie a obtenu une part d'audience de 21%, «un record historique», selon un communiqué de France Télévisions. Il s'agit de la plus forte audience depuis trois ans, a-t-il aussi précisé.

La cérémonie a atteint son pic à 21h05, au moment de la remise du Prix d'interprétation à la star belge Virginie Efira et à l'actrice japonaise Tao Okamoto pour leur rôle dans «Soudain» de Ryusuke Hamaguchi, chronique douce-amère autour d'une maison de retraite en France.

La Palme d'or, prix le plus prestigieux de la compétition, a été décernée au réalisateur roumain Cristian Mungiu pour son film «Fjord».

Cannes. La Palme d'or décernée au réalisateur Cristian Mungiu

CannesLa Palme d'or décernée au réalisateur Cristian Mungiu

France Télévisions s'est félicité d'avoir à nouveau «partagé et célébré avec tous le plus grand festival de cinéma au monde». En 2025, la cérémonie avait compté en moyenne 2,3 millions de téléspectateurs en direct. France Télévisions et Brut sont devenus en 2022 diffuseurs officiels de la compétition cannoise à la place de Canal+.

Les plus lus

Marco Rubio tease une annonce qui pourrait mettre officiellement fin à la guerre au Moyen-Orient
La Russie a visé l'Ukraine avec un missile à capacité nucléaire
Les CFF risquent des surcoûts de plusieurs millions dans le tunnel ferroviaire de base du Gothard
Une marée tchéco-slovaque submerge Fribourg
Festival de Cannes : 2,8 millions téléspectateurs devant la cérémonie de clôture
Objectif Lune : un astronaute va passer un an dans l'espace