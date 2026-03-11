La chanteuse, actrice, et réalisatrice américaine Barbra Streisand recevra une Palme d'or d'honneur lors de la soirée de clôture du festival de Cannes (12-23 mai), ont annoncé mercredi les organisateurs. «Elle est la synthèse entre Brodway et Hollywood», ajoutent-ils.

L'artiste Barbra Streisand recevra une Palme d'or d'honneur au Festival de Cannes 2026 (image d'archive). ATS

Keystone-SDA ATS

«C'est avec fierté et une profonde humilité que j'ai le bonheur de rejoindre le cercle des lauréats de la Palme d'or d'honneur, dont le travail m'inspire depuis longtemps», s'est réjouie la diva de 83 ans, citée dans un communiqué.

Cette récompense honorifique viendra s'ajouter à la collection déjà bien fournie de Streisand. Elle est l'une des rares artistes à avoir été distinguée à la fois aux Oscars (cinéma, deux trophées), aux Grammys (musique, dix), aux Tonys (théâtre, un) et aux Emmys (télévision, quatre).

«Elle est la synthèse légendaire entre Broadway et Hollywood, entre la scène du music-hall et le grand écran de cinéma», a salué le délégué général du festival, Thierry Frémaux.

Une autre Palme d'or d'honneur sera attribuée pendant le festival, au cinéaste néo-zélandais Peter Jackson.

«Nous avions à coeur de saluer une artiste qui s'est imposée par la force de son art et l'exigence de sa liberté», a réagi la présidente du festival de Cannes, Iris Knobloch.

Oscar de la meilleure actrice à 26 ans

Barbra Streisand est la seule artiste féminine à avoir placé un album en tête des charts au cours de chacune des six dernières décennies. D'abord attirée par une carrière d'actrice, c'est dans les cabarets qu'elle est remarquée pour sa voix exceptionnelle, avant de percer à Broadway. Pour son premier rôle au cinéma en 1968 dans «Funny Girl», elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice à 26 ans seulement.

Elle tourne ensuite sous la direction de Gene Kelly ("Hello, Dolly!», 1969) et Vincente Minnelli ("Melinda», 1970). En 1973, elle forme un couple passionné avec Robert Redford dans «Nos plus belles années» de Sydney Pollack. En 1977, elle remporte son second Oscar pour «Evergreen», la chanson originale d'"Une étoile est née» dans lequel elle joue le rôle principal également.