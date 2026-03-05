Le cinéaste néo-zélandais Peter Jackson ("le Seigneur des anneaux», «King Kong") recevra une Palme d'or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture du 79e Festival de Cannes (12-23 mai), ont annoncé jeudi les organisateurs.

Peter Jackson, ici en 2019, recevra une Palme d'or d'honneur à Cannes. ATS

Keystone-SDA ATS

«Recevoir la Palme d'or d'honneur à Cannes sera l'un des plus grands moments de ma carrière», commente le réalisateur de 64 ans dans un communiqué du Festival.

Le 13 mai 2001, au Palais des Festivals, 26 minutes vont changer la vie du réalisateur encore plutôt confidentiel: la diffusion en exclusivité 7 mois avant sa sortie des premières images du «Seigneur des anneaux: la communauté de l'anneau», le début de la saga cinéma aux 17 Oscars, adaptation des romans de J.R.R. Tolkien.

La présidente du festival Iris Knobloch se réjouit d'accueillir dès ce premier soir, le «réalisateur à la créativité débordante qui a offert au genre de l'heroic fantasy ses lettres de noblesse».

«Le cinéma de la démesure est sa marque de fabrique et son art total du divertissement particulièrement ambitieux», note pour sa part le délégué général Thierry Frémaux qui estime qu'il y a «clairement un avant et un après Peter Jackson».

Depuis 12 ans, et «le Hobbit: la Bataille des cinq armées» Peter Jackson n'a plus produit de cinéma de fiction et s'est consacré à des formats documentaires, profondément marqué par la mort soudaine de son chef opérateur, Andrew Lesnie.

Ce décès «a changé mon parcours créatif», a-t-il expliqué cette année dans une vidéo.

L'année dernière, l'acteur américain Robert De Niro avait reçu des mains de Leonardo DiCaprio ce prix honorifique, et prononcé à cette occasion un puissant discours à charge contre les Etats-Unis de Donald Trump.