  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Festival de Cannes Palme d'or d'honneur pour le cinéaste Peter Jackson

ATS

5.3.2026 - 20:28

Le cinéaste néo-zélandais Peter Jackson ("le Seigneur des anneaux», «King Kong") recevra une Palme d'or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture du 79e Festival de Cannes (12-23 mai), ont annoncé jeudi les organisateurs.

Peter Jackson, ici en 2019, recevra une Palme d'or d'honneur à Cannes.
Peter Jackson, ici en 2019, recevra une Palme d'or d'honneur à Cannes.
ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 20:28

05.03.2026, 20:29

«Recevoir la Palme d'or d'honneur à Cannes sera l'un des plus grands moments de ma carrière», commente le réalisateur de 64 ans dans un communiqué du Festival.

Le 13 mai 2001, au Palais des Festivals, 26 minutes vont changer la vie du réalisateur encore plutôt confidentiel: la diffusion en exclusivité 7 mois avant sa sortie des premières images du «Seigneur des anneaux: la communauté de l'anneau», le début de la saga cinéma aux 17 Oscars, adaptation des romans de J.R.R. Tolkien.

La présidente du festival Iris Knobloch se réjouit d'accueillir dès ce premier soir, le «réalisateur à la créativité débordante qui a offert au genre de l'heroic fantasy ses lettres de noblesse».

«Le cinéma de la démesure est sa marque de fabrique et son art total du divertissement particulièrement ambitieux», note pour sa part le délégué général Thierry Frémaux qui estime qu'il y a «clairement un avant et un après Peter Jackson».

Depuis 12 ans, et «le Hobbit: la Bataille des cinq armées» Peter Jackson n'a plus produit de cinéma de fiction et s'est consacré à des formats documentaires, profondément marqué par la mort soudaine de son chef opérateur, Andrew Lesnie.

Ce décès «a changé mon parcours créatif», a-t-il expliqué cette année dans une vidéo.

L'année dernière, l'acteur américain Robert De Niro avait reçu des mains de Leonardo DiCaprio ce prix honorifique, et prononcé à cette occasion un puissant discours à charge contre les Etats-Unis de Donald Trump.

Les plus lus

Trop dure, trop voyante, Kristi Noem tombe en disgrâce
1000 frs pour revenir sain et sauf: tout savoir sur le vol spécial de Swiss
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Des Etats américains attaquent les nouveaux droits de douane
Thoune rate le onze à la suite sur le gong, mais est proche du graal
Genève dans le train des play-offs, Lausanne toujours à quai