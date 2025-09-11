Que l'on ne s'y trompe pas: l'IA «Dalloway» a beau avoir une voix caressante - celle de Mylène Famer (sic!)- elle risque bien de vouloir prendre l'ascendant sur «son» humaine... Cécile de France nous emmène dans un thriller haletant, au cinéma dès le 17 septembre. blue News l'a rencontrée lors du Nifff (Neuchâtel International Fantastic Film Festival), où «Dalloway» a ouvert les feux cette année.

Cécile de France: «Cette histoire pourrait nous arriver» Dans «Dalloway», Cécile de France incarne Clarissa, une écrivaine en mal d'inspiration accueillie dans une résidence d'artistes où chacun a son assistant numérique personnel. 11.09.2025

«Le but du thriller est que l'on s'identifie: cette histoire pourrait nous arriver», lâche Cécile de France, en parlant de son nouveau film, «Dalloway». Elle y incarne Clarissa, une écrivaine en mal d'inspiration accueillie dans une résidence d'artistes où chacun a son assistant numérique personnel. Et si au début, «la collaboration» avec l'IA se passe au mieux, elle va rapidement déraper.

Dalloway Cécile de France joue le rôle de Clarissa, une écrivaine en mal d'inspiration accueillie dans une résidence d'artistes où chacun a son assistant numérique personnel. Photo: Dalloway Dans son appartement high-tech, Clarissa s'aperçoit peu à peu qu'elle est loin d'être libre. Photo: Dalloway Cécile de France répond aux questions de blue News. Photo: blue News L'affiche du film Photo: Dalloway Dalloway Cécile de France joue le rôle de Clarissa, une écrivaine en mal d'inspiration accueillie dans une résidence d'artistes où chacun a son assistant numérique personnel. Photo: Dalloway Dans son appartement high-tech, Clarissa s'aperçoit peu à peu qu'elle est loin d'être libre. Photo: Dalloway Cécile de France répond aux questions de blue News. Photo: blue News L'affiche du film Photo: Dalloway

Dans le film, les artistes sont directement menacés par l'IA. Et finalement, on se dit que ça n'est pas si éloigné de la réalité: l'histoire fait notamment écho à la grève des scénaristes à Hollywood, qui craignaient d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Sur ce point, Cécile de France donne son point de vue d'artiste: «Il y a un vrai danger. Et il y a une vraie réflexion à avoir sur la manière de légiférer tout ça».

De l'ambiance légère du début, le film sombre peu à peu dans une atmosphère oppressante et Clarissa prend progressivement conscience de la menace qui pèse sur elle. Une menace intangible, mais qui la dépasse.

Mais, alors que l'IA se développe chaque jour un peu plus, est-il encore possible de lui imposer un cadre pour en éviter les dérives? «Oui... C'est vrai qu'on a inventé ce monstre, ce Frankenstein qui échappe déjà à notre compréhension et qui nous dépasse en intelligence, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour l'encadrer. Mais il faut le faire assez vite», considère l'actrice.

Pour préparer son rôle, Cécile de France –qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux «par goût de l'indépendance»– s'est beaucoup documentée au sujet de l'IA: «Il est vrai que tous les chercheurs qui se penchent sur ce sujet sont pessimistes. Donc il faut se réveiller tout de suite».

L'actrice belge porte tout le film sur ses épaules. Amatrice de thrillers, elle a beaucoup apprécié ce rôle: «Il y a toute une palette de jeu et d'émotions très très large, il y a toute une déclinaison sur l'angoisse, la peur, l'épuisement, la folie... Et ça, c'est assez passionnant pour une actrice», sourit-elle, soulignant au passage le travail d'«horlogerie» du réalisateur Yann Gozlan.