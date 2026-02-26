  1. Clients Privés
Cinéma César : la cérémonie s'ouvre par un hommage à l'acteur Jim Carrey

Basile Mermoud

26.2.2026

La 51e cérémonie des César s'est ouverte jeudi sur un long sketch de Benjamin Lavernhe en hommage à Jim Carrey, présent à Paris pour recevoir un prix d'honneur dans la soirée pour l'ensemble de sa carrière.

Emmanuel Curtil à l’ouvertrure de la 51e cérémonie des César. 
Emmanuel Curtil à l’ouvertrure de la 51e cérémonie des César. 
AFP

Agence France-Presse

26.02.2026, 22:27

26.02.2026, 22:28

Le sociétaire de la Comédie-Française, choisi pour être le maître de cérémonie cette année, a électrisé la salle dans un show haut en couleur revisitant le film «The Mask», l'un des plus célèbres de l'acteur canado-américain visiblement ravi au premier rang du public.

Dans la foulée, la présidente de cette édition, Camille Cottin, a tenu à «dédier cette cérémonie à tous les peuples qui, dans le monde, luttent pour la liberté», alors que certains acteurs arboraient un pin's en solidarité au peuple iranien sur le tapis rouge.

Les deux premiers prix sont allés à Nadia Melliti pour son rôle dans «La petite dernière» et Théodore Pellerin pour le sien dans «Nino», tous les deux couronnés du César du meilleur espoir.

Cinéma. Une 51e cérémonie des César pleine de suspense

CinémaUne 51e cérémonie des César pleine de suspense

Nadia Melliti, 23 ans, décroche ainsi une deuxième distinction prestigieuse, après le prix d'interprétation à Cannes. Dans le film de Hafsia Herzi, elle joue une jeune fille musulmane troublée par l'éveil de son désir pour les femmes.

Théodore Pellerin, acteur québécois de 28 ans, incarne lui un jeune homme confronté à l'annonce de son cancer de la gorge. Pour la même oeuvre, Pauline Loquès a reçu le César du meilleur premier film.

Un hommage a en outre été rendu à Brigitte Bardot, légende du cinéma des années 1950 et 1960, disparue le 28 décembre dernier à 91 ans. Un geste qui a été accueilli par quelques huées, alors que l'actrice a été proche de l'extrême droite.

«Nouvelle Vague» en tête

«Nouvelle Vague» de Richard Linklater, sur le tournage d'"A bout de souffle" à la fin des années 1950, a été placé en tête des nominations et figure dans dix catégories.

Dans celle du meilleur film, il fait face à «L'Attachement» de Carine Tardieu, sur une femme qui se lie à son voisin de palier et ses enfants, «Dossier 137» de Dominik Moll, consacré à une enquête de la police des polices sur une bavure policière, «La Petite dernière» de Hafsia Herzi, sur une musulmane déchirée entre sa foi et l'éveil de son désir pour les femmes, et «Un Simple accident» du cinéaste iranien Jafar Panahi, manifeste contre l'arbitraire et la violence de la République islamique, tourné clandestinement en Iran et lauréat de la Palme d'or au dernier Festival de Cannes.

Autre film en vue, «L'Inconnu de la Grande Arche», de Stéphane Demoustier, sur le destin méconnu de l'architecte danois qui conçut ce bâtiment emblématique du quartier d'affaires de La Défense dans les années 1980, a décroché de nombreuses nominations dans les catégories d'interprétation.

Cinéma. «Nouvelle Vague» de Richard Linklater en tête des nominations aux César

Cinéma«Nouvelle Vague» de Richard Linklater en tête des nominations aux César

Claes Bang, acteur danois qui incarne Johan Otto von Spreckelsen, l'architecte consumé par ce chantier pharaonique, est ainsi en lice pour le César du meilleur acteur.

Il est opposé à Laurent Lafitte, qui incarne François-Marie Banier dans «La Femme la plus riche du monde», comédie inspirée de faits réels sur l'intrusion de ce photographe auprès de la milliardaire Liliane Bettencourt.

Dubosc nommé

Cette dernière est jouée par Isabelle Huppert, nommée pour le César de la meilleure actrice, face notamment à Léa Drucker ("Dossier 137") et Valeria Bruni-Tedeschi ("L'Attachement").

La cérémonie pourrait servir de relais au monde du cinéma pour porter certains combats, alors que la nouvelle ministre de la Culture Catherine Pégard, nommée jeudi, a fait le déplacement.

Dimanche, 4.000 acteurs, actrices et cinéastes ont par exemple signé une tribune dénonçant le «pillage en règle» de leur travail par des outils d'intelligence artificielle.

«Dossier 137» au ciné. Accident ou bavure? Quand Léa Drucker se heurte au mutisme policier

«Dossier 137» au cinéAccident ou bavure? Quand Léa Drucker se heurte au mutisme policier

Du côté des nouveaux venus du cinéma français, Ugo Bienvenu, avec «Arco» qui est aussi nommé aux Oscars, a décroché le César du meilleur film d'animation.

Enfin, un visage très connu du public français est nommé aux César pour la première fois à 62 ans: Franck Dubosc prétend au trophée du meilleur scénario original pour son film «Un ours dans le Jura», l'un des plus grands succès du cinéma français l'année dernière.

