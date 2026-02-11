  1. Clients Privés
«Entre être heureux et travailler, j'ai choisi» Grâce aux «12 coups de midi», il prend sa retraite avant 35 ans!

Covermedia

11.2.2026 - 19:29

Un ancien champion des «12 coups de midi» a pu arrêter de travailler grâce au jeu présenté par Jean-Luc Reichmann. Et ce trentenaire cultivé ne s'ennuie jamais!

Jean-Luc Reichmann, animateur des «12 coups de midi».
Jean-Luc Reichmann, animateur des «12 coups de midi».

Covermedia

11.02.2026, 19:29

11.02.2026, 19:32

Il n'y a pas que le loto qui peut rapporter gros: les jeux télé aussi!

Ainsi l'ancien champion des 12 coups de midi, Bruno Hourcade, a-t-il suffisamment gagné d'argent pour prendre sa retraite très anticipée.

En 2021, il a été « l'indétrônable vainqueur», du jeu télévisé pendant neuf mois, ayant remporté 251 émissions consécutives, rappelle un reportage diffusé dans Sept à Huit, sur TF1. Il est reparti avec plus d'un million euros, 1.026.000 précisément.

A 34 ans, il a décidé de quitter son emploi dans une régie publicitaire pour se consacrer à ses passions: la lecture, la musique, le jardin zen, la culture au sens large, sans oublier les jeux vidéo. A la question sur son ennui éventuel, Bruno Hourcade a une réponse nette: il ne s'ennuie jamais.

« Je dis souvent que je m'ennuyais plus avant, dans ma vie professionnelle, parce que parfois, au travail, il y a des moments où on fait des tâches répétitives. Et en fait, je suis tellement intéressé par la culture que du moment que j'ai accès à une connexion Internet, que je peux lire, voir des films... Je trouve qu'il y a tellement de choses à voir, à lire, dans la vie, que j'ai toujours une liste de choses à faire», explique-t-il. Et de conclure: « J'arrive à ne pas m'ennuyer et à m'organiser moi-même».

Néanmoins, quand il se cultive, son argent « travaille» pour lui. Ainsi le jeune homme a investi dans quatre logements locatifs « qui lui rapportent 1.800 euros par mois». Il a revendu, ou donné, les neuf voitures que le jeu lui a fait gagner. Ses gains lui ont permis également de s'acheter un appartement dans le centre de Pau, où il vit et qu'il a rempli d'appareils gagnés dans les 12 coups de midi, comme « un magnifique appareil à burgers», dit-il, amusé. Il a désormais plaisir à passer l'aspirateur grâce à un très moderne appareil offert par la marque, mais il n'a pas eu non plus à s'équiper en télé, consoles, tablettes, téléphones. Il en a d'avance, en ayant reçu plusieurs en cadeaux.

C'est grâce à sa grande culture générale que Bruno Hourcade est devenu millionnaire, et ce passionné d'histoire et littérature antiques enrichit encore son savoir en fréquentant théâtres et musées. L'amateur de jeux, qui a participé au casting des Traîtres et Pandore sur M6, conclut: « La vie est courte. Entre être heureux et travailler, j'ai fait mon choix».

