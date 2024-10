Cette comédie romantique qui cartonne sur Netflix est inspirée d'une histoire vraie

Sensation Netflix du moment, la série «Nobody Wants This» raconte la romance improbable entre une animatrice de podcast agnostique et un rabbin progressiste. Mais derrière cette comédie romantique se cache une véritable histoire: celle de sa créatrice, Erin Foster.

Kristen Bell a été choisie pour incarner l'héroïne de la série. A ses côtés, on retrouve Adam Brody. KEYSTONE

blue News Marc Schaller

«Cette série est basée sur la seule bonne décision que j’ai jamais prise: tomber amoureuse d’un gentil garçon juif», a déclaré Erin Foster à Netflix.

En effet, tout comme son personnage Joanne, qui tombe sous le charme d'un rabbin appelé Noah, Erin Foster a vécu une rencontre qui a bouleversé sa vie. Après plusieurs relations tumultueuses, elle a rencontré Simon Tikham, un producteur de musique. Leur histoire d'amour a conduit l'écrivaine à se convertir au judaïsme en 2019.

D'autres éléments de sa vie se retrouvent également dans la série, tels que le passé de son mari ainsi que le podcast qu'elle anime avec sa sœur Sara Foster.

Erin Foster et Simon Tikham. IMAGO/Cover-Images

Mais bien qu'elle s'inspire de l'histoire d'amour d'Erin Foster, la série est une fiction. «Ce n'est pas un récit autobiographique», précise la créatrice. «J'ai romancé beaucoup de choses pour en faire une comédie romantique divertissante», poursuit-elle. Dans la réalité, Simon Tikham n'est pas rabbin. Aussi, ils ne se sont pas rencontrés lors d'une soirée entre amis, mais dans une salle de gym.

Initialement, Erin Foster devait incarner elle-même le rôle de Joanne. Toutefois, les équipes de Netflix ont rapidement compris le potentiel de cette histoire et ont souhaité lui offrir une plus grande visibilité.

C'est ainsi que Kristen Bell, célèbre pour ses rôles dans Veronica Mars et The Good Place, a été choisie pour incarner l'héroïne de la série. Aux côtés de Kristen Bell, on retrouve Adam Brody, révélé en 2003 par la série Newport Beach. La série, composée de dix épisodes, aura une deuxième saison.