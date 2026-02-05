Dans le film «À pied d'oeuvre», inspiré d'une histoire vraie, on découvre l'histoire d'un homme qui quitte tout pour devenir écrivain et qui sombre dans la pauvreté. Rencontre avec la réalisatrice Valérie Donzelli.

«Cette histoire décrit l'ubérisation du monde, l'hyper-capitalisme qui nous ravage» Dans le film «À pied d'oeuvre», inspiré d'une histoire vraie, on découvre l'histoire d'un homme désireux de devenir écrivain, qui sombre dans la pauvreté. Rencontre avec la réalisatrice Valérie Donzelli. 03.02.2026

Paul est un photographe à succès. Mais il veut être écrivain. Alors il quitte tout pour se consacrer à l'écriture. Mais très vite, il va être confronté aux difficultés financières et il va accomplir des tas de tâches ingrates pour gagner son pain. Avec toujours la même idée en tête: écrire.

Cette histoire, c'est celle de Franck Courtès, qui l'a racontée dans un livre. Et ce récit a profondément touché la réalisatrice Valérie Donzelli, qui a eu avec lui une sorte de rendez-vous prédestiné: «J'ai entendu Franck à la radio. Ça m'a interpellée, je trouvais son histoire forte. J'avais prévu d'acheter le livre. Mais parfois, on ne fait pas les choses tout de suite. Quelques mois plus tard, je suis allée dîner chez mon amie Pauline Gaillard, la monteuse du film. Elle avait le livre sur sa table de cuisine», raconte-t-elle.

À pied d'oeuvre Bastien Bouillon porte tout le film sur ses épaules. Photo: À pied d'oeuvre/ Christine Tamalet Dans le film, Paul abandonne tout pour devenir écrivain: il va devoir accomplir des tâches ingrates pour survivre. Photo: À pied d'oeuvre/ Christine Tamalet Virginie Ledoyen interprète l'éditrice de Paul: elle attend une grande oeuvre. Photo: À pied d'oeuvre/ Pitchipoï Productions - France 2 cinéma Valérie Donzelli à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance L'affiche du film Photo: À pied d'oeuvre/ DR À pied d'oeuvre Bastien Bouillon porte tout le film sur ses épaules. Photo: À pied d'oeuvre/ Christine Tamalet Dans le film, Paul abandonne tout pour devenir écrivain: il va devoir accomplir des tâches ingrates pour survivre. Photo: À pied d'oeuvre/ Christine Tamalet Virginie Ledoyen interprète l'éditrice de Paul: elle attend une grande oeuvre. Photo: À pied d'oeuvre/ Pitchipoï Productions - France 2 cinéma Valérie Donzelli à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance L'affiche du film Photo: À pied d'oeuvre/ DR

Alors qu'elle est à la recherche d'une idée de film, son amie lui suggère d'adapter le livre. «Je trouve qu'il a une façon d'écrire cette histoire d'une manière très humaine, drôle, juste, sensible. Et puis ensuite, je me suis identifiée à l 'artiste. Il écrit sur les difficultés de créer, sur le fait que c'est un travail qui prend du temps, qui est laborieux... c'est difficile d'écrire, c'est difficile d'accoucher de quelque chose», poursuit Valérie Donzelli.

Bastien Bouillon joue «la page blanche»

C'est Bastien Bouillon qui incarne Paul à l'écran. Un choix évident pour la réalisatrice: «Ma ligne directrice, c'était de travailler avec des acteurs avec qui j'avais déjà travaillé dans mes précédents films. Parce que ce film, c'est mon huitième. Et pour moi, ça marque aussi un moment important. Et c'était comme une mémoire de tous mes autres films. Et Bastien s'est imposé parce que je le connais bien, j'ai déjà collaboré avec lui plusieurs fois. C'est un acteur qui a une sensibilité incroyable. Je lui avais dit que je voulais qu'il soit comme une sorte de page blanche pour les gens et qu'il soit le reflet, en fait, de ce qu'ils sont. Que c'est quelqu'un qui ne montre pas beaucoup ses émotions et du coup, les gens se voient comme dans un miroir».

Libre ou résigné?

Dans le film, Paul s'inscrit sur une application pour trouver des petits boulots. En concurrence avec d'autres, il doit brader ses services pour être embauché. Et il se donne corps et âme, sans broncher, malgré les exigences élevées des clients et sa maigre récompense. Dans une scène par exemple, on l'embauche pour tondre le gazon, mais sans tondeuse: il doit alors s'exécuter à la cisaille.

Est-il pour autant résigné? Pas du tout, rétorque Valérie Donzelli: «Il veut bien faire parce qu'il ne veut pas perdre son travail. C'est différent, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c 'est qu'ils sont notés. Donc, quand on a une mauvaise note, après, les gens ne nous rappellent pas. Il est obligé de faire les choses du mieux qu'il peut, parce que c'est important pour lui de continuer de travailler, puisque c'est sa seule source de revenus. Alors après, la cliente ne lui met pas une super note parce qu'il n 'a pas été assez rapide. Et c 'est toute la violence du truc».

Pour elle, Franck Courtès pose les mots justes sur une réalité désormais universelle: «Cette histoire décrit le nouveau monde du travail et l'ubérisation du monde, qui frappe vraiment tous les pays, en fait. Cet hyper-capitalisme qui nous ravage. Je ne pouvais que constater la même chose».

Si l'on peut trouver le temps un peu long en regardant le film, avec un Paul plus bavard sur papier que dans ses contacts avec autrui, il n'en pose pas moins une multitude de questions sur la société, ses attentes, ou encore comment un artiste s'y positionne. Le cheminement de Paul jusqu'à l'accouchement de son livre est, de facto, long. Mais comme le souligne Valérie Donzelli: «Il est droit dans ses bottes» et il va au bout de ses convictions, même si le prix à payer est élevé.

Notre note: 7/10