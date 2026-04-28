Changement de programme pour les fidèles d’«Affaire conclue»

Dès le 2 mai 2026, l’émission phare de France 2 ne sera plus diffusée le samedi. La chaîne a choisi de réserver cette case horaire aux grandes affiches de rugby international.

Samedi dernier, le rendez-vous animé par Julia Vignali n’a réuni que 504'000 téléspectateurs, soit 8,7 % de part de marché. Un score insuffisant face à TF1 et France 3. Wikipédia

Ce virage intervient après un coup de mou côté audiences. Samedi dernier, le rendez-vous animé par Julia Vignali n’a réuni que 504'000 téléspectateurs, soit 8,7 % de part de marché. Un score insuffisant face à TF1 et France 3.

Le rugby en vedette le samedi sur France 2

À la place des objets à expertiser, France 2 diffusera des rencontres majeures. Le 2 mai, les téléspectateurs pourront suivre la demi-finale de Champions Cup entre le Leinster et Toulon. Une semaine plus tard, le 9 mai, place au XV de France féminin face à l’Écosse dans le cadre du Tournoi des 6 nations.

Ce choix traduit une volonté claire : capitaliser sur des événements sportifs fédérateurs pour dynamiser l’audience du samedi.

L’émission reste en semaine

Pas question pour autant de faire disparaître « Affaire conclue ». Le programme continue d’occuper son créneau habituel du lundi au vendredi à 16h15.