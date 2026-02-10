18 ans après «LOL», un film qui a véritablement marqué sa génération, Lisa Azuelos remet le couvert avec «LOL 2.0», en salles dès mercredi. On y retrouve presque tous les personnages du premier volet, dont la mère, Anne, incarnée par Sophie Marceau... qui va devoir se faire à l'idée de devenir grand-mère. Rencontre avec la réalisatrice.

C'est indéniable, «LOL» a marqué sa génération. Il dressait le portrait, en 2008, de la jeunesse du moment et des aléas de la vie post-adolescente dans le Paris du début du 21ème siècle. 18 ans après ce carton cinématographique à plus de 3,6 millions d'entrées enregistrées en France, voici donc un deuxième volet arrive: «LOL 2.0» sort ce mercredi dans les salles.

Et si Lola (Christa Theret), l'héroïne d'alors, est absente du casting, Lisa Azuelos ne boude pas son plaisir de retrouver le reste de l'équipe après tant d'années: «C'était très joyeux de retrouver les mêmes personnages et les mêmes acteurs. Parce qu'il y a deux choses, en fait: il y a la partie personnages, qui a évolué. C'est une famille qui a grandi, qui s'est séparée, puis qui se retrouve parce que les enfants ont grandi, puis reviennent vivre à la maison, etc. Et puis de retrouver les acteurs, les vrais: Sophie Marceau, Alexandre Astier, ma fille (ndlr: Thaïs Alessandrin) qui a grandi aussi, qui était une toute petite fille, puis qui est là, qui est une jeune adulte. Françoise Fabian, bien sûr. Et ça crée comme une familiarité qui est vraiment très agréable à vivre».

LOL 2.0 dresse un portrait juste et coloré de la jeunesse d'aujourd'hui. Photo: 2026 Curiosa Films - Love is in the air - Apollo films distribution -France 2 cinéma -M6 Films. Sophie Marceau brille dans son rôle de future grand-mère, qui s'autorise à tomber amoureuse de Vincent Elbaz. Photo: 2026 Curiosa Films - Love is in the air - Apollo films distribution -France 2 cinéma -M6 Films. Après une rupture difficile, Louise va doucement s'ouvrir à nouveau à l'amour. Photo: 2026 Curiosa Films - Love is in the air - Apollo films distribution -France 2 cinéma -M6 Films. Dans LOL 2.0, on retrouve les personnages du premier volet, qui ont bien évolué. Photo: 2026 Curiosa Films - Love is in the air - Apollo films distribution -France 2 cinéma -M6 Films. Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, revient vivre chez elle... Photo: 2026 Curiosa Films - Love is in the air - Apollo films distribution -France 2 cinéma -M6 Films. La réalisatrice Lisa Azuelos à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance L'affiche du film. Photo: LOL 2.0 DR

Avec «LOL 2.0», on retrouve certes un univers familial qui ne nous est pas étranger, mais la réalisatrice réussit le pari de ne pas proposer un «LOL» au goût de réchauffé. Au contraire, si son oeil sur la société contemporaine - et notamment sur les jeunes- était aiguisé en 2008, il l'est toujours autant en 2026!

Sa botte secrète? «Avec ma fille, on a co-écrit ensemble son personnage. Elle m'a plus qu'aidée. Elle a vraiment écrit avec moi. Et c'est elle sans être elle. C'est elle et ses amis. On a mis un peu tous les stéréotypes qu'on pensait devoir aborder dans ce film. Et évidemment, il y en a plein d 'autres, mais moi, je suis très, très proche de ma famille, de mes enfants. Donc, ce n'est pas des inconnus pour moi, les jeunes d'aujourd'hui. Ils viennent à la maison, ils font la fête. Je fais la fête avec eux. Enfin, je sais qui c'est, quoi», raconte Lisa Azuelos.

Trouver sa place

Dans cette nouvelle mouture, Sophie Marceau a accepté de reprendre le rôle de la mère de famille, Anne. «Je savais que Sophie n'allait pas accepter par principe. C 'est quelqu'un qui est très attaché au scénario. Donc, je l'ai directement écrit pour savoir si elle serait d'accord ou pas de jouer dedans. C'était vraiment: quel film on fait. Et le film lui a énormément plu. Elle a été très touchée par l'histoire. Du coup, elle a dit oui», sourit la réalisatrice.

Au début de l'histoire, Anne profite de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais sa nouvelle petite vie tranquille se trouve chamboulée quand sa fille Louise revient vivre à la maison après une rupture difficile. Et pour en ajouter une couche, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère!

Ainsi, de la fille, qui entre avec fracas dans la vie d'adulte, à la mère, qui a du mal a intégrer le fait qu'on l'appelle bientôt «mamie», le spectateur arrive à un moment où les lignes bougent pour les protagonistes, qui vont devoir se repositionner, trouver leur place.

«Je crois que trouver sa place dans le monde, c'est un problème d'être humain. Je ne suis pas totalement sûre que les animaux ont le même problème. Eux, ils sont là, puis voilà, ils ne se posent pas la question. Nous, il se trouve qu'on a un cerveau qui fait qu'on se pose la question. Et ce n'est pas forcément agréable de se la poser, parce que si on ne se la pose pas, on vit. Dès qu'on se la pose... On se demande si ça a du sens, qu'est-ce qu'on fait là? Est -ce qu'on a bien raison d'être là? Est-ce qu'on t 'en tire le maximum? On se pose plein de questions qui sont à la fois culpabilisantes et effrayantes. Il y a tout un mélange dans notre tête qui est un peu difficile, mais ce n 'est pas lié qu'à la jeunesse», estime Lisa Azuelos.

Les générations se télescopent avec humour

Et entre la génération hyper connectée et celle des boomers, chacun s'affirme, non sans quelques heurts, pleinement assumés par l'auteure: «Il s'est passé beaucoup de choses ces dix dernières années, pour la question des femmes, pour la question du genre, pour la question du travail, pour la question même de l'amitié, des relations. Et j'avais envie, justement, de confronter le personnage d'Anne avec un personnage jeune qui, elle, a l'impression qu'elle a déjà trouvé sa place. Quand toi, de ton côté, tu doutes et qu'en face, ça ne doute pas, c 'est toujours un peu difficile. C'est le propre de la jeunesse: quand 'avais 25 ans, je pensais que j'avais raison sur tout. Au fur et à mesure, on s'adoucit et on se dit qu'il y a des nuances».

Evidemment, le choc des générations amène aussi son lot de drôlerie dans le scénario, une bouffée d'air frais au milieu de mille questionnements, ce qui permet à chacun, quelque soit son âge, de s'y retrouver.

Enfin, les réseaux sociaux -emblématiques de la société d'aujourd'hui- n'ont pas été oubliés. «C'est très compliqué parce qu'à la fois, ça nous nourrit, à la fois, ça nous détruit, mais ça existe. Et je ne pouvais pas faire un film d'aujourd'hui, pour parler de la jeunesse sans parler des réseaux sociaux, ce n'est pas possible. Javais vraiment envie de les inclure. Je n'avais pas envie de les juger».

Un film riche et finement observé, où Sophie Marceau brille même si le temps passe aussi pour elle et où la jeunesse s'affirme, à l'image de la fille de la réalisatrice, Thaïs Alessandrin, touchante.

Notre note: 9/10