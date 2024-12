Christopher Nolan va adapter l'œuvre d'Homère, L'Odyssée. Son projet est décrit sur X par Universal comme « une épopée d'action mythique tournée à travers le monde en utilisant la toute nouvelle technologie de film IMAX».

Le prochain film de Christopher Nolan sera une adaptation de l'épopée grecque L'Odyssée d'Homère. Covermedia

Covermedia Covermedia

Les représentants d'Universal Pictures ont finalement révélé des détails sur le prochain film du réalisateur oscarisé sur les réseaux sociaux lundi.

« Le prochain film de Christopher Nolan, L'Odyssée, est une d'action épique et mythique, tourné à travers le monde avec la toute nouvelle technologie de film IMAX», ont-ils écrit sur X. « Le film portera à l'écran la saga fondatrice d'Homère dans les salles IMAX pour la première fois et sortira dans les cinémas du monde entier le 17 juillet 2026.»

Le poème épique, qui reste l'une des plus anciennes œuvres littéraires encore lues à ce jour, raconte l'histoire du héros grec Ulysse et dépeint son tumultueux voyage de retour dans son île d'Ithaque après la guerre de Troie. L'Odyssée a été adaptée par le cinéaste d'Oppenheimer, qui réalisera le film et le produira aux côtés de son épouse et partenaire de production Emma Thomas. Le tournage devrait commencer au cours du premier semestre 2025.

Les détails de son prochain projet ont été tenus secrets au cours des deux derniers mois, bien que son casting de stars ait fait l'objet d'une large couverture médiatique. Le film mettra en scène Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson et Charlize Theron.

L'acteur de Spider-Man a révélé au micro du podcast Dish au début du mois qu'il avait signé pour le film sans en savoir beaucoup plus. « Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'en sais rien. Je suis très excité. Tout est très très secret. Je l'ai rencontré, c'était génial. Il m'a vaguement expliqué ce que c'était. Je suis sûr que lorsqu'il sera prêt, il annoncera ce que c'est», avait-il dit à propos de Christopher Nolan.

L'Odyssée a déjà été adaptée plusieurs fois au cinéma, à commencer par le film muet de Giuseppe de Liguoro en 1911. Kirk Douglas a incarné le héros dans Ulysse en 1954. Le film The Return, d'Uberto Pasolini, avec Ralph Fiennes et Juliette Binoche, sortira en 2025 et s'est inspiré des dernières parties de l'histoire, quand Ulysse est de retour chez lui.