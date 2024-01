Christopher Nolan a remporté dimanche le Golden Globe du meilleur réalisateur pour «Oppenheimer». L'interprète du père de la bombe atomique, Cilian Murphy, est également couronné.

Christopher Nolan, à gauche, et Emma Thomas posent dans la salle de presse avec le prix du meilleur film, drame pour «Oppenheimer» lors des 81e Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton à Beverly Hills, en Californie (AP Photo/Chris Pizzello). KEYSTONE

Dans son film, le cinéaste britannico-américain décortique la vie de Robert Oppenheimer et ses recherches sur la bombe thermonucléaire, vues à travers sa rivalité avec un puissant politicien sous les traits de Robert Downey Jr. L'occasion d'explorer les états d'âme du scientifique face aux conséquences dévastatrices de sa création et son héritage face à l'histoire.

Ce long-métrage a aussi permis à l'acteur Cillian Murphy de décrocher le prix du meilleur acteur dans un film dramatique. Ce rôle de génie hanté par les conséquences dévastatrices de son invention lui a permis de devancer Bradley Cooper ("Maestro"), Leonardo DiCaprio ("Killers of the Flower Moon"), Colman Domingo, ("Bayard Rustin"), Barry Keoghan ("Saltburn") et Andrew Scott, ("Sans jamais nous connaître").

L'actrice américaine Emma Stone a, elle, remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie, pour son rôle dans «Pauvres Créatures». Elle incarne une sorte de Frankenstein au féminin dans ce film fantaisiste, déjà récompensé par le Lion d'or à la Mostra de Venise.

Emma Stone a de la sorte devancé une autre favorite, l'Australienne Margot Robbie pour son rôle de Barbie dans le film éponyme.

