Cinéma «Nouvelle Vague» de Richard Linklater en tête des nominations aux César

ATS

28.1.2026 - 10:42

«Nouvelle Vague», film de l'américain Richard Linklater sur le tournage mythique du film «A bout de souffle» de Jean-Luc Godard, fait la course en tête pour la 51e cérémonie des César. Il a récolté dix nominations, a annoncé mercredi l'Académie.

L'équipe de "Nouvelle vague" de Richard Linklater (à gauche) sur le tapis rouge du festival de Cannes (archives).
L'équipe de "Nouvelle vague" de Richard Linklater (à gauche) sur le tapis rouge du festival de Cannes (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.01.2026, 10:42

28.01.2026, 10:45

Trois autres films suivent avec huit nominations: «L'attachement», «Dossier 137» et «L'inconnu de la Grande Arche». Palme d'or au festival de Cannes et sélectionné aux Oscars, «Un simple accident» de l'Iranien Jafar Panahi n'est quant à lui nommé que deux fois.

