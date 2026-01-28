«Nouvelle Vague», film de l'américain Richard Linklater sur le tournage mythique du film «A bout de souffle» de Jean-Luc Godard, fait la course en tête pour la 51e cérémonie des César. Il a récolté dix nominations, a annoncé mercredi l'Académie.

L'équipe de "Nouvelle vague" de Richard Linklater (à gauche) sur le tapis rouge du festival de Cannes (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Trois autres films suivent avec huit nominations: «L'attachement», «Dossier 137» et «L'inconnu de la Grande Arche». Palme d'or au festival de Cannes et sélectionné aux Oscars, «Un simple accident» de l'Iranien Jafar Panahi n'est quant à lui nommé que deux fois.