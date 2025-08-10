Six organisations du secteur audiovisuel suisse romand ont signé dimanche à Locarno un accord pionnier pour prévenir les atteintes à la personnalité dans le cadre professionnel. Ce document entrera en vigueur début 2026.

L'accord entend garantir un environnement de travail sûr et respectueux dans les productions du cinéma et de la télévision soutenues en Suisse romande (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Cet accord représente bien plus qu'un acte symbolique», a déclaré la conseillère aux Etats Isabelle Chassot (Le Centre/FR), présidente de Cinéforom, dimanche devant la presse. L'objectif est clair: garantir un environnement de travail sûr et respectueux dans les productions du cinéma et de la télévision soutenues en Suisse romande.

Conclu sous l'égide de Cinéforom, la fondation romande pour le cinéma, cet accord réunit six partenaires: deux organisations d'employeurs (Aropa, FTB-Asitis), deux syndicats ou associations de professionnels (ARF-FDS, SSFV), et Fonction: Cinéma. Ensemble.

Pour les syndicats, l'accord représente une avancée majeure. «Il rend visibles des problématiques parfois tues et offre des recours clairs», a souligné le Schweizer Syndikat Film und Video (SSFV).