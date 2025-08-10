  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Début 2026 Cinéma romand: un accord contre les atteintes à la personnalité

ATS

10.8.2025 - 12:01

Six organisations du secteur audiovisuel suisse romand ont signé dimanche à Locarno un accord pionnier pour prévenir les atteintes à la personnalité dans le cadre professionnel. Ce document entrera en vigueur début 2026.

L'accord entend garantir un environnement de travail sûr et respectueux dans les productions du cinéma et de la télévision soutenues en Suisse romande (image d'illustration).
L'accord entend garantir un environnement de travail sûr et respectueux dans les productions du cinéma et de la télévision soutenues en Suisse romande (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

10.08.2025, 12:01

10.08.2025, 12:09

«Cet accord représente bien plus qu'un acte symbolique», a déclaré la conseillère aux Etats Isabelle Chassot (Le Centre/FR), présidente de Cinéforom, dimanche devant la presse. L'objectif est clair: garantir un environnement de travail sûr et respectueux dans les productions du cinéma et de la télévision soutenues en Suisse romande.

Conclu sous l'égide de Cinéforom, la fondation romande pour le cinéma, cet accord réunit six partenaires: deux organisations d'employeurs (Aropa, FTB-Asitis), deux syndicats ou associations de professionnels (ARF-FDS, SSFV), et Fonction: Cinéma. Ensemble.

Pour les syndicats, l'accord représente une avancée majeure. «Il rend visibles des problématiques parfois tues et offre des recours clairs», a souligné le Schweizer Syndikat Film und Video (SSFV).

Les plus lus

Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Kate Middleton reléguée au second plan dans le cœur des Anglais
Les Italiens trouvent leurs plages trop chères
Le «mankeeping» ou comment la solitude masculine pèse sur les relations de couple
Des accidents de parapente mortels en Valais et dans l'Oberland bernois
Ventes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35