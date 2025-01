Sorti au cinéma le 15 janvier, ce film d'animation signé Adam Elliot est un véritable bijou. Mais attention: il n'est pas destiné aux petits. On y aborde la mort, la dépression, la sexualité, les dérives religieuses ou encore la résilience. À la fois immensément triste mais également drôle, poétique et sensible, cette fable moderne, tournée en stop-motion, est une réussite comme on n'en voit pas souvent au cinéma.

Mémoires d'un escargot Dans «Mémoires d'un escargot», Grace raconte sa triste histoire. Photo: Arenamedia_Pty_Ltd Des jumeaux qui aiment leur papa, même si tout n'est pas rose. Photo: Arenamedia_Pty_Ltd Au fil du récit, Grace va faire la connaissance de "Petit doigt", un rayon de soleil dans sa vie. Photo: Arenamedia_Pty_Ltd Adopté par une famille sectaire, le frère de grace, Gilbert, aura moins de chance qu'elle. Photo: Arenamedia_Pty_Ltd Affiche du film Photo: Arenamedia_Pty_Ltd

Valérie Passello

Les personnages en pâte à modeler du réalisateur australien Adam Elliot sont adorables. Mais la vie ne l'est pas souvent, elle. Celle des jumeaux Grace et Gilbert ne va rien leur épargner. Leur mère meurt en couches. Leur père est handicapé et alcoolique. Mais malgré cela, ils sont heureux, se soutenant l'un l'autre de manière inconditionnelle. Jusqu'au jour où leur père décède. Grace et Gilbert vont être séparés et placés dans des familles différentes en Australie, très loin l'un de l'autre.

Dans le film, c'est Grace qui raconte son histoire. Un jour, son chemin cahotique et désespéré va croiser celui de «Petit doigt», une vieille femme fantasque et pétillante, qui va l'aider, progressivement, à sortir de sa coquille et à apprécier la vie.

Dans ses notes de réalisation, Adam Eliott déclare: «J’essaie de trouver l’équilibre entre humour et émotion, ombre et lumière, comique et tragique». On pourrait difficilement mieux dire.

Impossible de détailler le nombre de thèmes subtilement exploités dans le scénario, tant ce dernier est riche. Un film touchant, bouleversant, qui ouvre une multitude de pistes de réflexion sur la vie.

Pour se faire une opinion, la meilleure des idées est sans doute de courir au cinéma. Vous ne devriez pas le regretter!

Notre note: 10/10