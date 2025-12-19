  1. Clients Privés
«C'est un raz de marée» Cinq choses à savoir sur «La femme de ménage», véritable thriller mondial

Gregoire Galley

19.12.2025

Après son succès phénoménal en librairie, «La femme de ménage» débarque mercredi sur grand écran avec l'ambition d'être la comédie policière des fêtes de fin d'année.

Sydney Sweeney joue Millie, une jeune femme au passé trouble, au service des Winchester.
Sydney Sweeney joue Millie, une jeune femme au passé trouble, au service des Winchester.
IMAGO/UPI Photo

Agence France-Presse

19.12.2025, 08:11

Une employée de maison mène l'enquête

Le «thriller psychologique» «La femme de ménage» ("The Housemaid") est sorti en 2022 en anglais puis à partir de 2023 dans 45 langues, dont le français. Le roman raconte l'histoire de Millie qui, après dix ans de prison, est embauchée par une riche famille de New York comme employée de maison. Mais ce «job de rêve» se révèle hautement toxique, notamment à cause de l'épouse, instable et menaçante.

L'autrice, qui se fait appeler Freida McFadden, est une Américaine de 45 ans extrêmement discrète. Elle exerce comme médecin spécialiste des lésions cérébrales, à temps partiel, dans la région de Boston.

Deux actrices stars à l'affiche

La production s'est attachée les services de deux actrices de poids pour porter le best-seller à l'écran. Sydney Sweeney, incarnation moderne du sex-symbol hollywoodien, joue Millie, la jeune femme au passé trouble, au service des Winchester.

L'actrice de 28 ans révélée dans la série «Euphoria» déchaine les passions à la moindre de ses apparitions, comme récemment dans une pub pour la marque de jeans American Eagle, accusée par certains de promouvoir le suprémacisme blanc.

Amanda Seyfried incarne elle Nina Winchester, la maitresse de maison imprévisible derrière sa mise bourgeoise impeccable. Elle compte de nombreux succès commerciaux dans sa filmographie tels que «Mamma Mia» (2008) ou «Les Misérables» (2012) mais aussi critiques comme «Mank» (2020), de David Fincher. Les deux actrices sont également productrices exécutives du film.

Controverse. Sydney Sweeney : «Cela ne m'a pas affectée d'une manière ou d'une autre»

ControverseSydney Sweeney : «Cela ne m'a pas affectée d'une manière ou d'une autre»

Un réalisateur reconnu

Paul Feig n'est pas le nom le plus ronflant d'Hollywood, mais le réalisateur de 63 ans a de solides références. Il est à l'origine de la série culte «Freaks and Geeks», sortie en 1999. Une seule saison pour un flop d'audimat, mais un fort impact culturel.

Il s'est d'abord longtemps consacré à la télévision ("Arrested Development", «The Office") avant de connaitre le succès sur grand écran avec "Mes meilleures amies» (2011). Paul Feig se spécialise ensuite dans les comédies centrées sur des personnages féminins.

Un «raz de marée»

Les chiffres affolent le marché de l'édition: «La femme de ménage» s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde et l'ensemble des titres de Freida McFadden à 35 millions, selon l'éditeur. Le succès est particulièrement fort en France, avec plus de sept millions d'exemplaires vendus en grand format et en poche (J'ai lu).

«C'est un raz de marée», se félicite Frédéric Thibaud, PDG de City Editions, qui a publié tous les titres de l'autrice. «Le phénomène a été lancé par le bouche à oreille, sur les réseaux sociaux mais aussi entre lecteurs», explique-t-il à l'AFP.

Selon lui, les livres de Freida McFadden «répondent parfaitement à ce qu’on attend d'un thriller populaire: du suspense, des retournements de situation mais aussi de l'humour». Et «ils sont bien de notre époque avec la revanche de l'héroïne sur les hommes et sur le milieu social».

Rencontrés à Venise. Sydney Sweeney et Scooter Braun sont-ils en couple?

Rencontrés à VeniseSydney Sweeney et Scooter Braun sont-ils en couple?

Loin d'être terminé

Le phénomène McFadden semble amené à durer puisque trois nouveaux livres sont attendus en 2026, dont «La locataire» en février. En automne, City Editions lancera le premier tome d'une nouvelle trilogie, «Dear Debbie». Apple a aussi acquis les droits de «La Prof», de la même autrice, pour l'adapter en film, selon le média américain Deadline.

Pour l'instant, «les libraires nous disent qu'il n'y a pas de lassitude des lecteurs», souligne Frédéric Thibaud, même si les critiques pointent la répétition d'une écriture similaire d'un livre à l'autre.

En octobre, une influenceuse littéraire a émis l'hypothèse que les romans de Freida McFadden seraient écrits par l'intelligence artificielle, lançant une polémique sur les réseaux sociaux.

«Je suis en contact avec elle et c'est une vraie personne qui me répond», réagit Frédéric Thibaud, selon lequel une IA ne serait pas capable d'imaginer les «twists» de «La femme de ménage» et des autres romans de Freida McFadden.

