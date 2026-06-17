  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grammy Awards Cinq nouvelles récompenses et de nouvelles règles

ATS

17.6.2026 - 02:59

L'association organisatrice des Grammy Awards a annoncé mardi cinq nouvelles récompenses ainsi que des changements de règles susceptibles d'avoir un impact sur certaines catégories très convoitées, notamment celle de la révélation de l'année.

Le prix de la catégorie révélation a été attribué à des artistes comme Olivia Rodrigo, Chappell Roan et Olivia Dean (en photo).
Le prix de la catégorie révélation a été attribué à des artistes comme Olivia Rodrigo, Chappell Roan et Olivia Dean (en photo).
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 02:59

17.06.2026, 07:41

Les nouvelles catégories créées par l'association américaine de l'industrie du disque, qui organise la célèbre cérémonie musicale, récompenseront la meilleure chanson latine, la meilleure performance de musique pop asiatique, la meilleure collaboration R&B ou performance de duo ou groupe, la meilleure performance vocale de pop traditionnelle et le meilleur album de folk traditionnel.

Ces nouveaux prix seront décernés à partir de la prochaine cérémonie, prévue en février 2027 à Los Angeles. Le nombre total de catégories atteint désormais 100. La Recording Academy a également modifié certaines règles, notamment le nombre de fois qu'un artiste peut se présenter dans la catégorie révélation.

Très convoité, ce prix récompense les talents émergents et a notamment été attribué à des artistes comme Olivia Rodrigo, Chappell Roan et Olivia Dean. Il sera désormais possible de se présenter jusqu'à quatre fois, contre trois auparavant, permettant aux artistes ayant atteint la limite de reconcourir une fois de plus.

«Les changements proposés par les membres de notre Recording Academy témoignent de la richesse de l'industrie musicale actuelle et de la multitude de genres, de techniques et de créateurs qui la façonnent», a souligné le patron de l'organisation, Harvey Mason Jr., dans un communiqué. Il a promis que la prochaine cérémonie refléterait «la croissance extraordinaire que connaît le monde de la musique». Les nominations aux Grammy Awards seront annoncées le 16 novembre.

«Ce n'est pas désinvolte». Chappell Roan répond aux critiques sur sa robe controversée aux Grammy Awards

«Ce n'est pas désinvolte»Chappell Roan répond aux critiques sur sa robe controversée aux Grammy Awards

Les plus lus

Un navire de guerre russe ouvre le feu dans la Manche !
Une puissante vague de chaleur déferle sur la France
Trump s'est déjà moqué de chacun des chefs d'État du G7
L’Argentine régale grâce à un triplé historique de Lionel Messi !
Sean Penn réalisera un film qui risque de faire grand bruit
«Ce fut bouleversant» - Nicolas Féraud a rencontré des familles de victimes