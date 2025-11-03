  1. Clients Privés
Documentaire RTS «Comédie musicale, une épopée romande» chante son histoire

ATS

3.11.2025 - 10:52

Longtemps jugée ringarde, la comédie musicale a conquis la Suisse romande ces dernières années. Parallèlement à la série «En route pour Broadway», un documentaire de 45 minutes, «Comédie musicale, une épopée romande», raconte ce retour en grâce. Il est disponible sur Play RTS.

Keystone-SDA

03.11.2025, 10:52

Des blockbusters comme «La La Land» ou «Joker: Folie à Deux» au triomphe de «Starmania» ou «Les Misérables» sur scène, le genre vit un nouvel âge d’or. Mais qu’en est-il en Suisse romande? Le documentaire de Climage, une maison de production lausannoise, explore la manière dont cet art, longtemps marginal, s’est enraciné et épanoui au cœur du paysage culturel local.

Pour incarner cette aventure, les réalisateurs de Climage ont choisi Aude Gilliéron. A quinze ans, la jeune Vaudoise découvre la comédie musicale et n’en décroche plus. Elle se forme, audition après audition, affronte les galères, jusqu’à briller sur la scène parisienne dans «Mamma Mia!». Son parcours devient le fil conducteur d’une histoire collective.

Le documentaire adopte une forme originale: un «documentaire musical» dont la voix off est... chantée. Écrite par Blaise Bersinger sur une musique de Joséphine Maillefer, la chanson interprétée par Aude Gilliéron relie les époques et les témoignages.

Lointaine héritière de l’opérette

Éclairé par l’expertise d’Alain Perroux, auteur de «La Comédie musicale, mode d’emploi» et nouveau directeur du Grand Théâtre de Genève, le film replace cette aventure romande dans un contexte plus large. Il rappelle que «la comédie musicale, née en Amérique est une lointaine héritière de l’opérette européenne. Elle s’adresse d’emblée à un public populaire, à l’inverse de l’opéra, avec pour ambition d’offrir du divertissement accessible à tous.»

Des pionnières comme Ursula Perakis, fondatrice de la première école romande spécialisée dans les années 1990 à Moudon (VD), ou Floriane Iseli à La Chaux-de-Fonds (NE) dès 2010, aux figures actuelles du Théâtre Barnabé à Servion (VD) – Noam Perakis, Céline Rey et Emmanuel Samatani –, tous évoquent une même passion, portée par des décennies d’efforts.

Producteurs et artistes, parmi lesquels Ylan Assefy-Waterdrinker, Giliane Béguin, Loïc Fleury ou Faustine Jenny, livrent aussi la réalité de leur métier: budget fragile, préparation d'athlète et la joie de jouer ensemble, malgré une remise en question perpétuelle.

