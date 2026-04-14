«Cougar Island»: c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures... daubes !

C'est un nouveau programme de téléréalité qui a débarqué sur M6 dans la nuit de lundi à mardi: «Cougar Island». Comme toujours, on y joue sur la recherche du «grand amour» dans un lieu isolé paradisiaque. Avec en prime un choc des générations. Commentaire.

Estefania, 42 ans, Lia, 48 ans et Sandra, 44 ans, découvrent les jeunes Apollons qui débarquent sur «Cougar Island». Capture d'écran blue TV/ M6 Cougar island

Dans les pires concepts de téléréalité parvenus jusqu'à nous, peut-être que certains se souviennent de «La Belle et ses princes presque charmants». Une femme superbe tentait de trouver la perle rare dans un amas de beaux gosses musclés -mais sans vergogne en matière de drague intempestive- auxquels on opposait des garçons «au physique atypique», pour ne pas dire des «moches», selon les critères de notre société, mais «aux qualités de coeur exceptionnelles».

La Belle allait-elle voir au-delà des apparences et faire triompher l'amour, le vrai, en reconnaissant la beauté intérieure des vilains petits canards? Evidemment que non.

Force est de constater que «Cougar Island» tire un peu les mêmes ficelles. Mais à la place des «moches», ce sont des «vieux» qui vont s'opposer aux Apollons dans la chasse à la donzelle. Les cougars vont-elles réaliser que l'amour n'a pas d'âge et craquer pour un «papi» ?

Sûrement que non. Mais on ne sait pas: il va falloir regarder. Les paris -et les papis- sont ouverts.

Des fausses «vieilles»

Au casting, les trois héroïnes, les fameuses «cougars»: Estefania «la romantique», 42 ans, Lia «la novice» (fraîchement divorcée) âgée de 48 ans, et Sandra «la déterminée», 44 ans. Trois femmes auxquelles la ménagère de moins de 50 ans ne pourra pas s'identifier. Elles sont si poudrées, modifiées, pimpées, botoxées, liftées... qu'évidemment, elles ne font pas leur âge.

Dommage. Parce que sur le papier, l'idée qu'on n'est pas périmée en matière de relations amoureuses quand on est «vieille» (Vraiment ? 42, 44 et 48, c'est vieux? Moi j'ai 47 ans...), ça se défend. Sauf que là, ce sont des femmes «mûres», comme ils disent dans le programme, qui font tout, mais absolument tout, pour avoir l'air... pas mûres.

Ces trois drôles de dames, donc, cherchent le «grand amour», nous indique la voix off. Elles emploient d'ailleurs un langage plus culinaire que romantique, qui en dit déjà long sur leurs objectifs: «Une fois que tu vas goûter à un homme plus jeune, tu ne voudras plus rien d'autre», dit l'une, «Je vais les manger tout crus», dit la seconde, ou la troisième: «Tu peux avoir une belle assiette, mais rien dedans: il faut creuser»... et ainsi de suite.

Des vrais muscles

L'arrivée du «garde-manger» de ces dames ne se fait pas attendre. Au menu: «le tchatcheur», «le mature», «le timide», «le gendre idéal», «le sensible» et le «sûr de lui».

Tous ces bellâtres dans la force de leur vingtaine se mettent donc à tourner autour des trois femmes, abdos et pectoraux à l'air. L'un d'entre eux affirme plus tard qu'en «bon chasseur», il «garde l'oeil sur sa proie» (sic !), «sourit et montre ses muscles» (sic, sic!) et: «de toute façon, je la rassure et je suis toujours d'accord avec elle, parce que je veux grave la pécho» (sic, sic, sic!)

Réflexion à ce stade: si les rôles étaient inversés et que le casting proposait à trois hommes d'«âge mûr» de plonger dans un nuage de naïades en chaleur -et en bikini-, que dirait l'opinion? Le concept générerait aussitôt un tollé absolu, à n'en pas douter.

Mais bref, passons. Restons-en à la question intrinsèque et néanmoins fondamentale de ce genre de programme, sans chercher le scandale plus avant: «qui va 'pécho' qui?»

Et c'est là que ça se corse... tadaaaam: surprise !

Les «vieux» contre-attaquent

Estefania, Lia et Sandra l'ignorent, mais le téléspectateur, lui, est dans la confidence: une fois que les bimbos quadras auront jeté leur dévolu sur un jouvenceau bodybuildé, des hommes plus âgés vont débarquer. Leur mission sera de semer le trouble et de montrer aux trois «cougars» qu'en fait, leurs coups de coeur tout frais ne sont pas «sincères». En tout cas pas autant qu'eux, bien sûr.

Là encore, sur le papier, pourquoi pas. Comme dit l'une des candidates, «l'amour n'est pas une question d'âge, mais de sentiments». Le problème, c'est que justement, dans le programme, TOUT tourne autour de l'âge.

Dans le deuxième épisode par exemple, une séquence consiste, pour les garçons, à deviner l'âge de ces dames. Tous émettent des estimations très basses, ce qui flatte largement les candidates. Et lorsque l'un d'entre eux tombe juste en estimant à 42 ans l'âge d'Estefania, cette dernière... se vexe!

Puisque l'on parle d'âge, soulignons que «Cougar Island», dont le premier épisode est programmé à 23h25, est déconseillé aux moins de 12 ans. En ce qui me concerne, je le déconseille tout court. Du haut de mes 47 ans, j'opte pour une tisane et au lit. Et ne comptez pas sur moi pour vous donner l'âge de celui qui se repose à mes côtés: ce n'est plus l'heure pour le second degré!