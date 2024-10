Cristina Cordula vient à la rescousse de son ami Stéphane Plaza, accusé de violences conjugales. Selon la reine du shopping, son ancien collègue de M6 est «persécuté», comme elle l'a confié dans l'émission de C8, Chez Jordan.

Cristina Cordula a pris publiquement la défense de Stéphane Plaza. Covermedia

Cristina Cordula a rappelé, avec énergie, une notion toute simple du droit: «N'accusez pas la personne sans même savoir la (vérité)!»

La styliste et animatrice s'est emportée sur le plateau de Chez Jordan, sur C8, quand l'animateur l'a questionnée sur son ami et collègue des Grosses Têtes, l'animateur et entrepreneur de M6, Stéphane Plaza.

Accusé par d'anciennes compagnes de violences conjugales, celui-ci ne s'est pas présenté à la première audience de son procès, qui a été reporté au 9 janvier 2025. Il est sous contrôle judiciaire. Si Cristina Cordula ne remet pas en cause le bien-fondé du « mouvement #MeToo, les femmes, le féminisme», elle plaide pour laisser parler la justice plutôt que la rumeur.

«Les gens qui sont accusés ont le droit d'être jugés et les médias doivent arrêter de les harceler, parce qu'après, les gens y croient!» dit-elle.

Car, pour Cristina Cordula, Stéphane Plaza est victime d'un lynchage médiatique. «Je trouve déplorable les médias, ce qu'ils ont fait. C'est du harcèlement, ce qu'il vit, c'est pas possible! Laissez-le se défendre à la justice!» demande-t-elle, ajoutant: « Moi, je pense que c'est un persécuté. Ça n'arrête pas! Psychologiquement, ça doit être très, très dur».

Loin des portraits faits de lui dans la presse, Cristina Cordula décrit l'agent immobilier comme « une personne top, extraordinaire, généreuse, gentille». Très « triste», pour affirmer son soutien à son « ami» qu'elle « adore», l'animatrice lui envoie un message: « Stéphane, chéri, je suis avec toi, je t'aime. Force, parce que tu vas t'en sortir, j'en suis sûre!»

La chaîne M6 a validé le retour prochain à l'antenne de Stéphane Plaza avec un nouveau programme, et ce retour, avant que la justice ne soit passée, n'est pas du goût de tout le monde dans la profession.

