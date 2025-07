Cynthia Nixon n'a jamais suggéré d'idées pour l'intrigue de son personnage de Sex and the City. L'actrice a confié à Bustle que les scénaristes de la série étaient bien meilleurs qu'elle pour avoir des idées!

Cynthia Nixon a salué la créativité des scénaristes de «Sex and the City» et de «And Just Like That» pour avoir imaginé des intrigues excellentes pour son personnage.

Covermedia Covermedia

L'actrice est surtout connue pour avoir joué le rôle de Miranda dans la série HBO Sex and the City et son spin-off en cours, And Just Like That.

Dans une récente interview accordée à Bustle, Cynthia Nixon a expliqué qu'elle n'avait jamais participé à la création des intrigues de son personnage parce que cela n'était pas nécessaire. « Non, ce n'est pas comme ça que ça marche», a-t-elle répondu lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà suggéré des idées pour son personnage. « Nos scénaristes sont si talentueux et, honnêtement, je n'ai jamais essayé d'imaginer ce qui pourrait arriver à Miranda.»

Elle a ajouté: « Même si je le faisais, je suis sûre que tout ce à quoi je penserais pâlirait en comparaison de ce que nos scénaristes imaginent.»

L'actrice a poursuivi en expliquant qu'elle apprécie que Miranda et son personnage dans la série dramatique The Gilded Age, Ada, se retrouvent dans des situations inattendues. « Ce qui m'enthousiasme dans les deux séries, c'est que nos équipes de scénaristes sont très douées pour mettre leurs personnages dans de nouvelles situations», a-t-elle déclaré à la publication.

Cynthia Nixon a ensuite expliqué que dans les deux séries, ses personnages ont pu « évoluer, vieillir, grandir, avoir des victoires et des défaites». « Ils emmènent ces femmes dans des endroits, non seulement où le public ne les a pas vues aller auparavant, mais où elles n'ont jamais été», a ajouté Cynthia Nixon à propos des scénaristes.