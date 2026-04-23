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«Le rêve d’un petit garçon» Cyril Féraud prend les commandes d’une émission emblématique

Gregoire Galley

23.4.2026

«C'est le rêve d'un petit garçon qui se réalise», confie à l'AFP Cyril Féraud, qui va devenir cet été le nouvel animateur de «Fort Boyard» sur France 2, succédant à Olivier Minne aux commandes de ce jeu emblématique de la télé française.

Cyril Féraud succède à Olivier Minne.
Cyril Féraud succède à Olivier Minne.
IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse

23.04.2026, 07:39

«Mon histoire avec Fort Boyard, c'est une histoire de film: l'émission a commencé quand j'avais 4 ans et c'est elle qui m'a donné envie de faire de la télévision», explique à l'AFP l'animateur de 41 ans, figure majeure du groupe public France Télévisions.

«Quand j'avais 13-14 ans, j'ai envoyé des idées d'épreuves à la production, c'est comme ça qu'on m'a proposé mon premier stage sur le fort, à mes 18 ans. Ensuite, j'ai été candidat 5 fois, et ça fait 6 ans que j'incarnais Cyril Gossbo, un personnage dans l'univers du fort», raconte-t-il.

C'est pourquoi il éprouve une «grande fierté de prendre la relève de grands animateurs comme Patrice Laffont, Jean-Pierre Castaldi ou Olivier Minne» au sein de cette «famille». Son prédécesseur a rejoint M6 en septembre alors qu'il était aux commandes de «Fort Boyard» depuis 2003.

Le jeu d'aventures estival a été créé en 1990 et a marqué la culture populaire grâce à un concept efficace: les candidats affrontent une série d'épreuves dans un fort du XIXe siècle construit en mer près de l'île d'Oléron, au milieu de personnages qui installent une ambiance mystérieuse, du Père Fouras, le vieux gardien, au guide Passe-Partout.

Candidats «anonymes»

Le tournage de l'édition 2026 débutera «dans dix jours», pour une diffusion à partir du samedi 4 juillet. Cyril Féraud promet des «nouveautés», à commencer par «le retour des anonymes» parmi les candidats.

«Dans chaque émission, un téléspectateur ou une téléspectatrice va intégrer l'équipe de célébrités» en lice, annonce-t-il. «C'est une façon de leur offrir la possibilité d'entrer dans ce programme qui appartient à tout le monde.»

Plus largement, le «défi» est selon lui «d'écrire une nouvelle page» de cette émission «intergénérationnelle», «tout en conservant les fondamentaux»: «Les personnages emblématiques seront toujours là, de nouveaux vont faire leur apparition, et le règlement va évoluer».

L'animateur promet «de grosses surprises» et «des choses qui n'ont jamais été faites en 36 ans d'émission», sans pouvoir encore en dire plus.

Le but est de séduire «aussi bien ceux qui ont toujours été des fidèles de Fort Boyard que ceux qui ne l'ont peut-être plus regardé depuis quelques années», avec le souci «de rassembler toutes les générations».

En 2025, «Fort Boyard», diffusé chaque samedi soir de début juillet à fin août, a attiré en moyenne 2,2 millions de téléspectateurs en comptant le replay, selon France Télévisions.

Car au-delà de la diffusion télévisée traditionnelle, l'enjeu d'audience se déplace aujourd'hui vers la plateforme de streaming france.tv, reflet des nouvelles habitudes de consommation des programmes, à la demande, et plus seulement en temps réel.

«Une évidence»

L'an dernier, l'émission a gagné en moyenne 490.000 téléspectateurs supplémentaires sur la plateforme dans les 8 jours qui ont suivi sa diffusion télévisée, selon France Télévisions. Par ailleurs, son public a majoritairement moins de 50 ans (54% appartiennent à la catégorie des 4-49 ans).

Pour Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions, et la productrice Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay France, choisir Cyril Féraud était «une évidence».

«C'est un visage profondément aimé des Français de toutes les générations, et il incarne une énergie, une proximité, une sincérité», argumente Alexandra Redde-Amiel. Cela «va permettre de proposer de nouvelles choses, de nouveaux moyens d'aller toucher tous les publics».

«C'est l'un des rares animateurs de plateau qui sait parfaitement traiter les tournages en extérieur et dans des situations complexes», renchérit Alexia Laroche-Joubert.

Pour négocier au mieux cette «nouvelle étape importante», Cyril Féraud abandonnera à la fin de la saison l'animation du jeu «Duels en familles» sur France 3, après avoir déjà fait de même pour «La carte aux trésors». Il conserve en revanche celle d'autres programmes, «Tout le monde veut prendre sa place», «100% logique» ou «The Floor» (tous sur France 2).

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