Pour certains, il est le porte-voix d'une France populaire; pour d'autres, une figure médiatique de l'extrême droite populiste: Cyril Hanouna a tourné la page C8 qui a fait de lui le roi de l'audience et du clash à la télé, pour rejoindre le groupe M6 en septembre.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Ils ont voulu m'éliminer (...) Ils risquent de me voir encore plus», avait prévenu l'animateur-producteur de «Touche pas à mon poste» (TPMP), après la confirmation de l'arrêt de C8 par le Conseil d'Etat. Propriété du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, C8 cessera d'émettre vendredi soir.

Décidé par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, le non-renouvellement de sa fréquence est largement motivé par les «manquements réitérés» de la chaîne à ses obligations. Elle a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes en raison des dérapages de «Baba», surnom rappelant les origines juives tunisiennes de Cyril Hanouna.

Sur ce total, 3,5 millions d'euros correspondent à une sanction record pour des insultes lancées au député LFI Louis Boyard dans TPMP en novembre 2022. L'animateur de 50 ans a, en outre, été condamné à 4.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris le 20 février.

«En guise d'amour et d'amitié, j'ai décidé d'allumer une bougie pour tous ces gens», avait-il assuré le soir-même dans son émission, avant de sortir une bougie en forme de doigt d'honneur.

Habitué des coups d'éclat et des outrances, Cyril Hanouna avait valu à C8 une première amende inédite de trois millions d'euros pour un canular jugé homophobe dans une déclinaison de TPMP en 2017.

L'intéressé assure diffuser «très peu de fake news». Son émission a pourtant été épinglée dans le passé pour une séquence sur une prétendue drogue à base de sang d'enfant, l'adrénochrome, ou pour avoir présenté à tort des invités comme des policiers à moto de la BRAV-M.

En 2022, autre fait d'armes: Hanouna avait réclamé un procès sommaire pour le meurtre d'une enfant, Lola, puis avait rabroué à distance le ministre de la Justice qui le lui reprochait.

L'animateur aux six millions d'abonnés sur X va continuer de bénéficier d'une forte exposition dans le groupe M6, avec à partir du 1er septembre un talk-show en avant-soirée sur la chaîne gratuite de la TNT W9 et une émission sur Fun Radio l'après-midi.

D'ici là, il va continuer son programme quotidien sur Europe 1, également dans la sphère Bolloré, et va lancer une webtélé pour poursuivre TPMP. Avant ces annonces jeudi soir en direct et en fanfare, Hanouna a abondamment remercié le groupe Canal+ et Vincent Bolloré, son «grand frère».

«Climat difficile»

Barbe et cheveux noir de jais, l'enfant des Lilas, près de Paris, a connu un parcours sinueux à la télé avant d'en devenir une vedette comme animateur et riche patron de la société de production H2O. Il avait fait ses premiers pas sur une chaîne hertzienne dans l'émission Morning Live de M6 en 2003.

En 2010, il lance TPMP sur France 4, chaîne publique. C'est «un immense talent» et «un vrai homme de télévision», a reconnu Delphine Ernotte Cunci, patronne de France Télévisions, sur Le Figaro TV.

Hanouna perce après son transfert en 2012 sur D8, devenue C8. Energie et bagout inépuisables, il dirige les débats d'une bande de chroniqueurs en amusant son public, qu'il appelle «mes chéris».

L'homme fort de C8 peut cependant malmener ses équipes, avait révélé fin 2023 le magazine «Complément d'enquête» (France 2), qui l'avait baptisé «nouveau parrain du PAF». Sur une trentaine de collaborateurs directs interrogés, la moitié avait dénoncé «un climat difficile», la plupart sous couvert d'anonymat.

Consacrée initialement à l'univers des médias, TPMP a évolué vers les sujets de société clivants. Revendiquant une moyenne quotidienne de «deux millions et demi» de téléspectateurs pour «le premier talk de France», Hanouna attribue son décollage d'audience à son traitement des «gilets jaunes» en 2018.

«A partir de fin 2022, il y a eu un gros changement, avec une orientation nettement politique marquée à l'extrême droite», analyse pour l'AFP l'expert en communication Philippe Moreau Chevrolet.

Il voit en Hanouna le «Joe Rogan français», en référence à l'animateur américain d'un podcast conservateur à succès. Pour sa part, Hanouna, qui a encore fustigé le «wokisme» jeudi soir, affirme qu'"à chaque fois qu'on a pris le parti du peuple, on a dérangé" et «on le prend pratiquement tout le temps».

L'extinction de C8 a été critiquée par des politiques de droite et d'extrême droite, de Laurent Wauquiez (LR) à Marine Le Pen (RN). Fin 2020, Philippe Moreau Chevrolet scénarisait la BD «Le président», imaginant un destin politique à Hanouna. «L'élection présidentielle de 2027, pour l'instant, bien sûr, c'est non», a-t-il balayé jeudi soir. Cependant, «je le ferai que si un jour on a une chance de sauver la France».