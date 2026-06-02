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Vexations et sous-entendus Le torchon brûle entre Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau

Covermedia

2.6.2026 - 11:59

Cyril Hanouna se tâte: accueillera-t-il à nouveau Matthieu Delormeau sur son plateau de TBT9 à la rentrée prochaine? Dans sa quotidienne du lundi 1ᵉʳ juin, le chef de bande a précisé que « seuls les plus motivés» reviendront autour de la table.

Cyril Hanouna
Cyril Hanouna

Covermedia

02.06.2026, 11:59

En ce mois de juin, les yeux sont déjà tournés vers la rentrée.

Et ce n'est pas avec des yeux doux que Cyril Hanouna regarde son chroniqueur Matthieu Delormeau. D'ailleurs, alors qu'il parlait de lui le 1ᵉʳ juin dans TBT9, « Baba» ne pouvait pas le voir.

En effet, depuis des semaines, le chroniqueur est absent du plateau. Cyril Hanouna en a rappelé la raison première: « Là, pour l'instant, il n'est pas avec nous en ce moment parce qu'il y a eu une petite altercation avec un assistant prod, rien de grave», a-t-il dit en précisant : « Maintenant ils sont passés à autre chose».

Or Matthieu Delormeau n'est pas encore revenu: « Et ensuite il y a eu la promo de son livre», a ajouté Cyril Hanouna, à propos du témoignage publié par le chroniqueur sur ses addictions.

Et c'est justement un échange entre Matthieu Delormeau et Léa Salamé, qui le recevait sur Quelle époque! pour son livre-confession, qui a mis le producteur et animateur de TBT9 en pétard.

Un départ chez Léa Salamé ?

Matthieu Delormeau avait laissé planer un doute sur son avenir professionnel tandis que Léa Salamé semblait lui faire un appel du pied à la rejoindre dans son show du samedi soir.

Vexé, Cyril Hanouna a donc commenté cet échange. « Il faut qu'il sache un truc, Matthieu, ici on est tous fiers d'être là... Ici c'est le premier talk de France, et le premier talk de France, il se mérite», a-t-il martelé. Et comme il a « énormément de demandes», le boss ne gardera que les « plus motivés».

Le rond de serviette de Matthieu Delormeau n'est pas assuré à la rentrée, donc, puisque Cyril Hanouna rappelle que « forcément à un moment, la table n'est pas extensible». Et de souligner que « ça va être compliqué de pousser les murs».

« On attend d'abord de voir si on peut avoir de la place, si Matthieu peut revenir», indique Cyril Hanouna, qui enfonce le clou: « On verra, mais pour l'instant c'est à nous de voir, et on va voir comment on va composer l'équipe l'année prochaine».

L'avenir de Matthieu Delormeau dans l'équipe de TBT9 semble compromis; mais l'histoire des médias est faite de « Je t'aime / moi non plus», où disputes et réconciliations alternent.

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