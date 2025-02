Cyril Hanouna prépare sa dernière apparition sur C8 jeudi (27 février 25). L'animateur compte partir avec son équipe, en direct, en bus, vers la chaîne qui accueillera la suite de ses aventures.

C'est en bus que Cyril Hanouna quittera C8 jeudi, en direct. Covermedia

L'animateur a annoncé lundi 24 février que pour lui et l'équipe de l'émission de Touche pas à mon poste, « il y aura quatre possibilités, car il y a quatre propositions qui m'ont été faites, et on ira devant le siège de la proposition que j'ai choisie, en direct».

Reste donc à faire un choix, dicté selon lui « sur la capacité du groupe de garder le maximum de monde parmi ceux qui travaillent déjà avec moi», le critère « le plus important» assure-t-il.

C'est donc avec ses chroniqueurs que Baba ira taper à la porte de sa prochaine aventure après l'arrêt de C8 sur la TNT, qui baissera le rideau le lendemain, pour, il le promet, une émission qui sera « conforme à ce que vous aimez». Si l'on ne connaît pas encore le détail des propositions faites par les groupes, ni qui sont ceux qui font de l'œil à TPMP et Cyril Hanouna, les noms de M6 et CStar ont été circulé ces dernières semaines.