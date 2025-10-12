La filmographie de Diane Keaton, actrice multioscarisée décédée à l'âge de 79 ans en Californie, a été marquée en plus de 50 ans de carrière par de nombreux succès dont voici cinq principaux:

Keystone-SDA ATS

«Le Parrain» (1972) de Francis Ford Coppola

Ce premier volet de la célèbre trilogie, sorti aux Etats-Unis en mars 1972 avec Marlon Brando dans le rôle-titre, lance la carrière de l'actrice qui joue Kay, la petite amie de Michael Corleone incarné par Al Pacino. Il est couronné par plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film. L'actrice reprendra ce rôle en 1974 pour la deuxième partie, puis en 1990 pour le dernier volet. Dans «Then again», son autobiographie parue en 2011, elle dira de la trilogie du Parrain: «Pour moi, ce n'est qu'une seule chose. Al (Pacino). C'est aussi simple que cela».

«Annie Hall» (1977) de Woody Allen

Dans cette comédie du réalisateur new-yorkais, l'actrice, qui sera longtemps sa compagne, son inspiration et son actrice fétiche, incarne dans le rôle-titre une femme délurée qui fait la rencontre d'Alvy Singer, un humoriste névrosé (joué par Woody Allen lui-même). Le film rafle quatre Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Diane Keaton, du meilleur film et du meilleur réalisateur.

«Manhattan» (1979) de Woody Allen

Dans ce film culte, qui est aussi une déclaration d'amour à la ville de New York, en noir et blanc et sur la musique de George Gerschwin, le réalisateur explore à nouveau les relations amoureuses complexes et la quête de sens de personnages new-yorkais cultivés et tourmentés. Le film sera l'événement du festival de Cannes en 1980.

«Reds» (1981) de Warren Beatty

Film-hommage à John Reed, un journaliste américain qui, après avoir été mêlé à des affaires politiques, part en Russie pendant la Révolution d'Octobre 1917. L'actrice incarne la féministe Louise Bryant avec qui le journaliste entretient une romance. Elle y joue notamment aux côtés de Jack Nicholson et Gene Hackman.

«Le Père de la mariée» (1991) de Charles Shyer

Dans cette comédie familiale, elle interprète un duo inoubliable avec Steve Martin, alias George Banks, un mari et père qui peine à lâcher prise à l'annonce inattendue des fiançailles de sa fille. Le film aura une suite, «Le Père de la mariée 2», quatre ans plus tard.