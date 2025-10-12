  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le cinéma en deuil Décès de Diane Keaton: ces cinq films qui ont marqué sa carrière

ATS

12.10.2025 - 12:31

La filmographie de Diane Keaton, actrice multioscarisée décédée à l'âge de 79 ans en Californie, a été marquée en plus de 50 ans de carrière par de nombreux succès dont voici cinq principaux:

Keaton
Keaton. Diane Keaton, George Hamilton, Al Pacino dans «Le parrain».

Diane Keaton, George Hamilton, Al Pacino dans «Le parrain».

Photo: imago images/United Archives

Keaton. Manhattan États-Unis 1979 / Woody Allen Un couple dans un bateau : WOODY ALLEN (Isaac Davis) et DIANE KEATON (Mary Wilkie)

Manhattan États-Unis 1979 / Woody Allen Un couple dans un bateau : WOODY ALLEN (Isaac Davis) et DIANE KEATON (Mary Wilkie)

Photo: imago images / United Archives

Keaton. Diane Keaton et Woody Allen, dans «Annie Hal»l, 1977 U/A.

Diane Keaton et Woody Allen, dans «Annie Hal»l, 1977 U/A.

Photo: imago/Cinema Publishers Collection

Keaton. Diane Keaton et WarrenBeatty dans «Reds».

Diane Keaton et WarrenBeatty dans «Reds».

Photo: IMAGO/Capital Pictures

Keaton. Diane Keaton et Steve martin dans «Le père de la mariée» en 1991.

Diane Keaton et Steve martin dans «Le père de la mariée» en 1991.

Photo: imago images/Ronald Grant

Keaton
Keaton. Diane Keaton, George Hamilton, Al Pacino dans «Le parrain».

Diane Keaton, George Hamilton, Al Pacino dans «Le parrain».

Photo: imago images/United Archives

Keaton. Manhattan États-Unis 1979 / Woody Allen Un couple dans un bateau : WOODY ALLEN (Isaac Davis) et DIANE KEATON (Mary Wilkie)

Manhattan États-Unis 1979 / Woody Allen Un couple dans un bateau : WOODY ALLEN (Isaac Davis) et DIANE KEATON (Mary Wilkie)

Photo: imago images / United Archives

Keaton. Diane Keaton et Woody Allen, dans «Annie Hal»l, 1977 U/A.

Diane Keaton et Woody Allen, dans «Annie Hal»l, 1977 U/A.

Photo: imago/Cinema Publishers Collection

Keaton. Diane Keaton et WarrenBeatty dans «Reds».

Diane Keaton et WarrenBeatty dans «Reds».

Photo: IMAGO/Capital Pictures

Keaton. Diane Keaton et Steve martin dans «Le père de la mariée» en 1991.

Diane Keaton et Steve martin dans «Le père de la mariée» en 1991.

Photo: imago images/Ronald Grant

Keystone-SDA

12.10.2025, 12:31

«Le Parrain» (1972) de Francis Ford Coppola

Ce premier volet de la célèbre trilogie, sorti aux Etats-Unis en mars 1972 avec Marlon Brando dans le rôle-titre, lance la carrière de l'actrice qui joue Kay, la petite amie de Michael Corleone incarné par Al Pacino. Il est couronné par plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film. L'actrice reprendra ce rôle en 1974 pour la deuxième partie, puis en 1990 pour le dernier volet. Dans «Then again», son autobiographie parue en 2011, elle dira de la trilogie du Parrain: «Pour moi, ce n'est qu'une seule chose. Al (Pacino). C'est aussi simple que cela».

«Annie Hall» (1977) de Woody Allen

Dans cette comédie du réalisateur new-yorkais, l'actrice, qui sera longtemps sa compagne, son inspiration et son actrice fétiche, incarne dans le rôle-titre une femme délurée qui fait la rencontre d'Alvy Singer, un humoriste névrosé (joué par Woody Allen lui-même). Le film rafle quatre Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Diane Keaton, du meilleur film et du meilleur réalisateur.

«Manhattan» (1979) de Woody Allen

Dans ce film culte, qui est aussi une déclaration d'amour à la ville de New York, en noir et blanc et sur la musique de George Gerschwin, le réalisateur explore à nouveau les relations amoureuses complexes et la quête de sens de personnages new-yorkais cultivés et tourmentés. Le film sera l'événement du festival de Cannes en 1980.

«Reds» (1981) de Warren Beatty

Film-hommage à John Reed, un journaliste américain qui, après avoir été mêlé à des affaires politiques, part en Russie pendant la Révolution d'Octobre 1917. L'actrice incarne la féministe Louise Bryant avec qui le journaliste entretient une romance. Elle y joue notamment aux côtés de Jack Nicholson et Gene Hackman.

«Le Père de la mariée» (1991) de Charles Shyer

Dans cette comédie familiale, elle interprète un duo inoubliable avec Steve Martin, alias George Banks, un mari et père qui peine à lâcher prise à l'annonce inattendue des fiançailles de sa fille. Le film aura une suite, «Le Père de la mariée 2», quatre ans plus tard.

Les plus lus

Sa fille adoptive l'aurait torturée pendant des heures dans la cave
Le «vortex polaire» est trop faible: l'hiver pourrait être glacial
Un gang de braqueurs sévissant en Suisse se fait pincer en Italie
«Je brûle de l'intérieur» – Un survivant du 7-Octobre met fin à ses jours
Une fillette de 9 ans retrouvée morte, la piste du suicide privilégiée
«Un but aussi historique qu'inattendu» - L'incroyable boulette de Donnarumma