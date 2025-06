Dakota Johnson

Dakota Johnson a pu se « détendre» et enlever sa casquette de productrice sur le tournage de Materialists. Sa confiance en la scénariste et réalisatrice Celine Song lui a permis de se consacrer pleinement à son travail d'actrice, a-t-elle assuré au Los Angeles Times.

Dakota Johnson avait confiance en la réalisatrice Celine Song. L'actrice de 35 ans s'est sentie entre de «si bonnes mains» lors de la réalisation de la nouvelle comédie romantique Materialists qu'elle a pu déconnecter son cerveau de productrice et se concentrer uniquement sur son rôle d'actrice.

Dakota Johnson a joué dans la plupart des films qu'elle a produits via sa société de production TeaTime Pictures, notamment Cha Cha Real Smooth, Daddio et Splitsville. Or elle est parfois engagée pour des projets en tant qu'actrice uniquement, et elle admet qu'il peut lui être difficile de s'en tenir à ce travail et de ne pas donner de conseils en matière de production. Toutefois, pour le nouveau film Materialists, Dakota Johnson a eu l'impression que la scénariste et réalisatrice Celine Song avait tout sous contrôle, ce qui lui a permis de se concentrer sur son travail d'actrice.

« Je pense que parfois, je me dis «Oh, je sais comment régler le problème» ou «je sais ce qu'il faut faire», je veux aider», a-t-elle déclaré au Los Angeles Times. « Mais il y a aussi des choses que je dois taire. Parfois, j'aime me détendre, surtout dans notre film, c'était tellement amusant pour moi de jouer uniquement. J'ai eu l'impression d'être entre de bonnes mains et de pouvoir me détendre dans ce rôle.»

La star de Cinquante Nuances de Grey a expliqué au journal qu'on lui avait proposé d'autres comédies romantiques depuis Célibataire, mode d'emploi en 2016, mais qu'elles n'étaient « pas bonnes». « Je pense que beaucoup de ce que je lis ces jours-ci est vide d'âme et de cœur. Et Céline n'a que de l'âme et du cœur. J'aime vraiment les comédies romantiques si j'ai l'impression de pouvoir m'attacher aux personnes et personnages. Or j'ai eu du mal à m'attacher aux personnes dans certaines de celles que l'on m'a proposées», a-t-elle déclaré.

Dans Materialists, Dakota Johnson joue une entremetteuse qui se retrouve prise dans un triangle amoureux avec un homme riche et son ex imparfait, respectivement interprétés par Pedro Pascal et Chris Evans. Materialists sort en France le 2 juillet.