Bonne surprise actuellement au cinéma avec le premier long-métrage de Stéphane Ly-Cuong: «Dans la cuisine des Nguyen». Cette comédie musicale est résolument joyeuse et drôle, tout en abordant des thèmes plus sérieux, comme la quête d'identité et le racisme ordinaire.

Pour une Française d'origine vietnamienne qui rêve de faire de la comédie musicale, le choix est vite fait: soit elle accepte les rôles truffés de clichés sur l'Asie, soit elle ne décroche pas de travail. Tel est le lot d'Yvonne Nguyen, dont on suit le parcours dans le film «Dans la cuisine des Nguyen», actuellement au cinéma.

Mais en vraie passionnée dotée d'un tempérament positif, elle ne compte pas lâcher l'affaire. Jusqu'au jour où, enfin, une belle opportunité lui tend les bras... Mais à quel prix ?

Nguyen Stéphane Ly-Cuong répond aux questions de blue News. Photo: blue News Yvonne Nguyen rêve de décrocher un grand rôle dans une comédie musicale. Photo: Respiro Productions La mère d'Yvonne ne mâche pas ses mots: ses répliques sont pour le moins piquantes! Photo: Respiro Productions Au fil du récit, Yvonne va affirmer son identité. Photo: Respiro Productions

À travers son premier long-métrage, Stéphane Ly-Cuong a pris du plaisir et sait le transmettre aux spectateurs. Le résultat est joyeux, coloré et drôle.

Mais sans omettre des sujets plus sérieux, comme la quête d'identité ou le racisme ordinaire vécu par tant de Français aux origines diverses, à l'instar du réalisateur lui-même, qui en subit «tout le temps, depuis toujours». Mais qui «préfère en rire».

Si le film a de petits défauts de jeunesse, comme quelques longueurs ici ou là, il surprend par son ton souvent piquant et éminemment drôle. Mention spéciale aux répliques de la maman d'Yvonne, qui balance allègrement des vérités bien senties et hilarantes à tout son entourage, à commencer par sa propre fille.

«Dans la cuisine des Nguyen» a été couronné par le Prix du Public au Vevey International Funny Film Festival et on comprend pourquoi: c'est une comédie rafraîchissante, susceptible de plaire à toute la famille.

Notre note: 8/10