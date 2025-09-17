Dany Boon et Audrey Fleurot: «On s'engueulait, quoi! On y allait bille en tête»

Le film «Regarde», avec Dany Boon, Audrey Fleurot et Ewan Bourdelles sort en salles ce 17 septembre. Signée Emmanuel Poulain-Arnaud, cette comédie autour des liens familiaux est aussi drôle que touchante. Rencontre avec l'équipe du film.

Dany Boon et Audrey Fleurot n'avaient encore jamais joué ensemble au cinéma. C'est désormais chose faite avec «Regarde» et le duo fonctionne parfaitement. Une alchimie qu'Audrey Fleurot analyse ainsi: «Je n'étais pas très inquiète. C'est peut-être le fait de venir de la scène tous les deux. On avait ça en commun et la même manière de jouer, qui n'est pas si farfelue, en fait. En tout cas, Dany a une intelligence corporelle qui est rare et que je trouve très agréable».

Regarde Dany Boon et Audrey Fleurot incarnent un couple de divorcés, dont le fils, joué par Ewan Bourdelles, apprend qu'il va perdre la vue. Photo: Julien Panié Chris (Audrey Fleurot) et Antoine (Dany Boon) doivent laisser leurs griefs de côté pour faire front face à la maladie de leur fils. Photo: Julien Panié Dans le film, Milo (Ewan Bourdelles) est passionné de surf et ne compte pas lâcher ce sport, malgré la cécité qui s'installe. Photo: Julien Panié Dany Boon et Audrey Fleurot répondent aux questions de blue News. Photo: blue News L'affiche du film. Photo: «Regarde», Chapka Films, STUDIO TF1 Cinéma

Dans le film, Dany Boon et Audrey Fleurot incarnent un couple de divorcés, dont le fils apprend qu'il va perdre la vue. Aussi, le tournage a débuté par une engueulade, se souvient Dany Boon: «C'était une scène de cinq, six pages, dans une voiture. Ce n'était pas difficile de commencer directement avec une dispute, car nous étions très heureux de jouer ensemble».

blue News a vu le film pour vous Regarde Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. Subtil, ce film n'est ni un mélodrame ni une grosse comédie. Il a le don de nous émouvoir et de nous faire rire sans jamais trop en faire. Et il nous fait réfléchir sur les liens familiaux, la solidarité, la manière dont on aborde les épreuves tout ensemble, même si un divorce est passé par là auparavant. Comment se réinventer quand les choses changent inexorablement? La question est universelle. Le film est une petite pépite pour toute la famille: ça fait du bien et l'on ne peut que vous encourage à aller le voir. Notre note: 10/10

Pour autant, les deux comédiens ont dû réfréner leurs ardeurs sous la direction du réalisateur Emmanuel Poulain-Arnaud, reprend le Ch'ti le plus célèbre de France: «En fait ce qui a été difficile, c'était de comprendre le ton qu'Emmanuel voulait insuffler dans son film, il fallait rentrer dans son univers. Parce que nous on s'engueulait, quoi! On y allait bille en tête dans la comédie. Et ils nous disait toujours 'moins, moins, moins'».

«Dany Boon? Je connaissais tous ses films»

Si ce sont deux «grosses machines» de la comédie qui portent le film «Regarde», le jeune comédien qui incarne leur fils a su se faire sa place à l'écran, sans même devoir jouer des coudes.

Pour Ewan Bourdelles, le fait de donner la réplique à Dany Boon et Audrey Fleurot était davantage un plaisir qu'un stress: «Moi, Dany Boon, c'est un acteur que je regarde depuis que je suis gamin, je connaissais tous ses films. Le voir en vrai m'a impressionné... et même Audrey, je la connaissais aussi: je sais que c'est un énorme privilège de jouer avec eux, il faut en profiter. Mais en vrai ils m'ont mis à l'aise tout de suite et j'étais bien, il n'y avait pas de pression».

L'interprétation d'Ewan Bourdelles est criante de vérité. Si souvent au cinéma, les ados ont une image orientée par la vision que le réalisateur peut avoir des ados, ici, cela sonne juste.

Emmanuel Poulain-Arnaud relève: «D'abord je pense être encore un peu adolescent au fond de moi-même, donc quand j'écris un adolescent, j'essaie de me retrouver. Mais pour le langage des adolescents d'aujourd'hui, je m'en remets à Ewan et aux autres jeunes comédiens, qui vont y mettre leur propre patte et leurs propres intentions. Je laisse ensuite la balle et je prends ce qu'Ewan me propose et avec lui, il y en a beaucoup d'une prise à l'autre, ce qui est formidable pour moi».