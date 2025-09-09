  1. Clients Privés
Vieille France le Darius ? Darius Rochebin : «Ma fille de 15 ans me dit souvent : OK, Molière»

Clara Francey

9.9.2025

Darius Rochebin, qui fait les beaux jours de «LCI» depuis 5 ans, a partagé une anecdote amusante sur sa relation avec sa fille de 15 ans dans une interview exclusive accordée au «Parisien».

Darius Rochebin est devenu en quelques années seulement une figure incontournable du PAF (paysage audiovisuel français).
Darius Rochebin est devenu en quelques années seulement une figure incontournable du PAF (paysage audiovisuel français).
AFP

Rédaction blue News

09.09.2025, 12:41

Dans une interview exclusive accordée au «Parisien» jeudi 4 septembre, Darius Rochebin s'est laissé aller à une rare confidence sur sa vie de famille.

Le papa de Maïa, née en 2010, et Charlotte, née en 2017, a en effet partagé une anecdote amusante au sujet de son aînée. «J’ai des centres d’intérêt un peu vieillissants. J’ai une fille de 15 ans qui me dit souvent : OK, Molière. Elle trouve que je parle un français un peu suranné, que je suis un petit peu en dehors du monde…», a raconté avec humour le journaliste genevois au quotidien français.

Le «Ok Molière» de Maïa semble d’ailleurs être un clin d'œil au fameux «Ok Boomer», expression couramment utilisée par les jeunes générations pour se moquer de leurs aînés et que l'on pourrait traduire par «C'est ça, le vieux, cause toujours».

Celui qui officie sur «LCI» depuis 5 ans et son départ de la RTS, ne se laisse pas perturber par les moqueries de sa fille : «C’est important d’avoir un style, de ne pas être totalement dans le moule. Les gens vous repèrent pour cela.»

Ce n'est pas son confrère David Pujadas qui dira le contraire. «Darius est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur intervieweur actuel. Il est attentif, curieux, précis, sans concession, mais sans jamais faire son cinéma. Du très lourd», a souligné l'ancien présentateur du JT de France 2 au «Parisien».

Fabrice Luchini. «Darius Rochebin, il a une demi-molle quand il annonce que Poutine va...»

Fabrice Luchini«Darius Rochebin, il a une demi-molle quand il annonce que Poutine va...»

