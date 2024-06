Trois jeunes Américains passionnés de fossiles ont de quoi épater leurs camarades de classe après avoir découvert les restes d'un Tyrannosaurus rex juvénile dans le Dakota du Nord. Un documentaire sur cette découverte sortira le 21 juin.

Dans cette image fournie par Giant Screen Films, Liam Fisher, Kaiden Madsen et Jessin Fisher posent pour une photo de célébration le jour où leur découverte de fossile a été déterminée comme étant un T. rex juvénile, dans le Dakota du Nord. Une équipe de documentaristes a capturé le moment de la découverte pour le film « T.REX ». (David Clark/Giant Screen Films via AP) Photo: KEYSTONE Dans une scène du documentaire « T.REX », le paléontologue spécialiste des vertébrés Tyler Lyson, Natalie Toth et l'équipe de l'expédition commencent à découvrir un T. rex juvénile dans la formation de Hell Creek, dans le Dakota du Nord. (Andy Wood/Giant Screen Films via AP) Photo: KEYSTONE Sur cette photo fournie par Giant Screen Films, la préparatrice en chef Natalie Toth, à gauche, du Musée de la nature et des sciences de Denver, examine des plantes fossilisées de la période du Crétacé dans un moment capturé par l'équipe du documentaire « T.REX », sur un site de fouille de fossiles dans le Dakota du Nord, appelé « The Brothers » (les frères). (Andy Wood/Giant Screen Films via AP) Photo: KEYSTONE Cette image fournie par Giant Screen Films et extraite du film « T.REX » montre une mère T. rex et ses petits (Courtesy of Giant Screen Films via AP). Photo: KEYSTONE

ATS

Des scientifiques et réalisateurs ont annoncé à la presse mardi la découverte rarissime faite par les trois garçons en juillet 2022 dans la formation de Hell Creek, une région connue des chasseurs de dinosaures dans le nord des Etats-Unis.

Deux frères de 10 et 7 ans et leur cousin âgé de 9 ans recherchaient des fossiles quand ils sont tombés sur un imposant os fossilisé. Ils ont pris une photo et l'ont envoyée à un ami de la famille qui se trouvait être conservateur spécialiste de la paléontologie des vertébrés au musée de la nature et des sciences de Denver, le Dr Tyler Lyson.

Au départ, les enfants croyaient avoir affaire à un vestige de dinosaure à bec de canard relativement plus commun. Mais lors des fouilles du site, le Dr Lyson et son équipe de spécialistes et de volontaires, dont les découvreurs de l'os en question, se sont rendu compte qu'il s'agissait de restes d'un tyrannosaure adolescent mort il y a environ 67 millions d'années.

«Les spécimens de T-Rex juvéniles sont extrêmement rares», souligne le Dr Lyson dans un communiqué de presse. «Cette découverte est importante pour les chercheurs car le spécimen pourrait apporter des réponses sur la croissance du roi des dinosaures».

Le tibia retrouvé mesure 82 cm de long alors que celui d'un adulte atteint en moyenne 112 cm, ce qui laisse penser que le T-Rex avait entre 13 et 15 ans quand il est mort. Il pesait vraisemblablement 1,6 tonne, faisait 7,6 m de long pour 3 m de haut.

«Il est remarquable d'envisager comment le T-Rex est passé de la taille d'un chaton à celle du prédateur adulte de 12 mètres et de 3,6 tonnes que nous connaissons» a déclaré dans le communiqué Thomas Holtz, paléontologue à l'Université du Maryland et autorité reconnue en matière de T-Rex.

Un documentaire produit par Giant Screen Films sur cette découverte sortira dans une centaine de salles autour du monde le 21 juin. «C'est le genre d'histoire que les réalisateurs de documentaires rêvent de tourner», a déclaré son co-réalisateur David Clark.

ATS