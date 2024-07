Les actrices Judi Dench et Siân Phillips vont devenir les deux premières femmes membres du Garrick Club. Ce club privé, parmi les plus anciens à Londres, était de plus en plus critiqué pour être réservé aux hommes.

L'actrice anglaise Judi Dench, connue pour son rôle de "M" dans James Bond, est entrée dans ce club londonien, jusqu'alors réservé aux hommes (archives). ATS

Selon le Guardian, le Garrick Club a nommé lundi soir Judi Dench, 89 ans, et Siân Phillips, 91 ans, «membres éminentes».

L'institution fondée en 1831, située dans le quartier de Covent Garden, dans le centre de Londres, compte parmi ses membres de nombreux juges et avocats, des journalistes, des hauts fonctionnaires ainsi que des responsables politiques.

Comme d'autres prestigieux clubs, le Garrick était réservé aux hommes en vertu d'une règle ancienne, régulièrement dénoncée comme archaïque et symbole d'un entre-soi masculin dans les lieux de pouvoir et d'influence. Selon une liste révélée en mars par The Guardian, le roi Charles III ou encore les acteurs Brian Cox (Succession) et Benedict Cumberbatch en font partie.

La publication de cette liste a accru la pression sur le club pour admettre des femmes. Le chef du Secret Intelligence Service (MI6) Richard Moore et le secrétaire général de Downing Street Simon Case, qui est le plus haut fonctionnaire du pays, ont alors annoncé quitter le Garrick Club. Puis lors d'un vote organisé en mai, les membres se sont prononcés en faveur de l'ouverture aux femmes.

Adhésion accélérée

Judi Dench, qui a d'abord brillé sur les planches, s'est fait connaître mondialement pour son rôle de «M», la patronne de James Bond. Elle est l'actrice anglaise la plus titrée avec deux Oscars, deux Golden Globes, dix Baftas (British Academy Of Film And Television Arts) et de multiples récompenses théâtrales.

Siân Phillips est une actrice galloise, surtout connue pour ses rôles au théâtre. Au cinéma, elle a joué à plusieurs reprises avec Peter O'Toole, dont elle a été l'épouse. Elle est apparue dans le film Dune de David Lynch en 1984.

Elles ont bénéficié d'une adhésion accélérée lors de la réunion annuelle des membres. Plusieurs autres femmes devraient rejoindre le club, comme l'ancienne ministre de l'Intérieur Amber Rudd, la journaliste de Channel 4 Cathy Newman. Mais l'adhésion classique peut prendre entre deux et cinq ans.

Le Garrick Club n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. En 2015, un vote sur l'admission des femmes n'avait pas réuni au Garrick une majorité suffisante. En 2021, une pétition avait reçu le soutien de Cherie Blair, avocate de renom et épouse de l'ancien Premier ministre Tony Blair. Elle avait raconté comment en 1976, elle avait dû rester dehors alors que son futur mari avait été autorisé à y entrer.

dv