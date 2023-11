Disparition de Lina: témoignages inédits de la maman et du petit ami

L'émission "Chroniques criminelles" était consacrée à la mystérieuse disparition de Lina, le samedi 18 novembre sur TFX. À cette occasion, les témoignages exclusifs de la mère de Lina et du petit ami de l'adolescente ont été diffusés. La jeune fille de 15 ans s'est littéralement évaporée le 23 septembre dernier dans le Bas-Rhin et reste introuvable depuis.

Fanny, la mère de Lina, aux côtés de Tao, le petit ami de la jeune fille disparue, lors d'une unique interview commune accordée à Jeanne Quancard, journaliste de TF1. Capture d'écran blue TV/ "Chroniques criminelles" TFX

C'est quatre jours après la disparition de Lina que Fanny, sa mère, a accepté d'accorder une interview à une journaliste de TF1, Jeanne Quancard. Son témoignage, ainsi que celui de Tao, le petit ami de la disparue, ont été diffusés dans l'émission "Chroniques criminelles" ce samedi sur TFX.

L'émission revient sur toutes les pistes explorées pour résoudre «l'insoutenable mystère». Fugue, accident, enlèvement: au début, la police n'exclut aucune possibilité.

Fanny, la mère de Lina, ne croit en aucun cas à la thèse de la fugue: «C'est impossible. On est proches. C'est une adolescente, il lui arrive de pousser les limites, mais elle me respecte toujours», affirme-t-elle.

Joyeuse, enjouée et bien dans ses baskets, la jeune fille venait d'entamer une formation qui lui plaisait et n'avait pas de raison de disparaître. «Elle était tellement heureuse (...), c'était agréable. La veille au soir on avait mangé ensemble tous les trois, rigolé à table», se souvient sa maman.

Le petit ami: coupable idéal pour les internautes

En couple avec Lina depuis peu, son petit ami Tao, 19 ans, a vite été dans le collimateur des internautes et a dû faire face à un déferlement de haine sur les réseaux sociaux.

C'est avec lui que la jeune fille avait rendez-vous le 23 septembre. Elle devait prendre le train à la gare de St Blaise-La Roche, en Alsace, pour rejoindre Tao à Strasbourg. À 11h du matin, Lina emprunte un chemin de trois kilomètres en lisière de forêt pour rejoindre la gare. Tao affirme qu'il a reçu un dernier message de sa petite amie à 11h20, puis plus rien.

Le jeune homme alerte aussitôt la mère de Lina. Il attend en vain à la gare de Strasbourg, puis rejoint Fanny à Plaine pour rechercher Lina, refaisant son itinéraire. Enfin, tous deux signalent la disparition au commissariat.

Mais pendant les battues engagées par la suite, Tao perd son téléphone (ndlr. retrouvé par la police depuis). Un élément qui paraît suspect aux nombreux internautes qui suivent l'affaire. Pour l'opinion, le petit ami fait vite figure de coupable idéal, d'autant que l'intervention d'une amie de Lina dans «Touche pas à mon poste» attise encore les rumeurs. Avant son passage sur le plateau, Tao lui aurait demandé de «ne pas raconter de la m*».

Face à ce déferlement de haine, Fanny s'insurge: «J'entends tout et n'importe quoi, des choses qui sont absolument fausses. (...) On voit vraiment passer des choses horribles sur les réseaux sociaux, des paroles ignobles, de la méchanceté pure. Ce n'est plus possible, je ne peux pas laisser faire. Tao souffre».

Le petit ami renchérit: «On reçoit beaucoup de messages, que ce soit envers moi, envers Lina ou envers la famille, des messages qu'on ne souhaite à personne. Alors que du coup je n'étais même pas dans le secteur au moment des faits».

Sa présence à Strasbourg a été filmée par les caméras de surveillance de la gare et sa téléphonie a prouvé qu'il ne s'est effectivement pas rendu à Plaine à l'heure où Lina a disparu. «Il semble maintenant hors de tout soupçon», précise le commentaire de «Chroniques criminelles».

Évaporée en quelques minutes

Deux témoins ont croisé Lina sur son chemin vers la gare, où elle n'est finalement jamais arrivée. Dans un intervalle de 8 minutes qui reste obscur, elle s'est littéralement volatilisée. C'est désormais la piste de l'enlèvement par un prédateur qui est privilégiée. Pour les enquêteurs, la jeune fille est probablement montée dans une voiture, de gré ou de force. L'enquête se poursuit.

De son côté, Fanny s'est désormais «murée dans le silence», après avoir envoyé un communiqué à la presse via son avocat, réaffirmant «sa rage et sa détermination à retrouver sa fille», indique le reportage.

«En fait on essaie de tout faire, tout ce qui nous passe par la tête. Il faut qu'elle revienne, il faut que je l'aie dans mes bras, il faut qu'elle soit là... je veux ma fille», déclarait Fanny au quatrième jour des recherches.