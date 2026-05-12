Fred et Marguerite sont des divorcés qui s'entendent bien. Jusqu'au jour où Fred veut se remarier et engage une procédure d'annulation de leur mariage devant l'Église. Rencontre avec l'acteur Vincent Macaigne et le réalisateur Fabien Gorgeart.

«C'est quoi l'amour?» : Divorcés, ils doivent se séparer devant Dieu... et c'est compliqué ! Fred et Marguerite sont des divorcés qui s'entendent bien. Jusqu'au jour où Fred veut se remarier et engage une procédure d'annulation de leur mariage devant l'Église. 10.04.2026

Lorsque Fred demande à son ex, Marguerite, de faire annuler leur mariage religieux pour pouvoir se remarier à l’Eglise, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Séparés mais pas en guerre, tous deux ne souhaitent que le bonheur de l'autre. Mais ce qui devait être une simple formalité va s’avérer plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints...

C'est quoi l'amour? La démarche engagée par Fred (Vincent Macaigne), va faire bouger les lignes pour tous les membres de la famille, enfants ou «pièces rapportées». Photo: Julien Panié Fred (Vincent Macaigne) veut se remarier à l'église. Pour cela, il doit demander un procès en nullité pour son précédent mariage avec Marguerite (Laure Calamy). Photo: Manuel Moutier Vincent Macaigne à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance Le réalisateur Fabien Gorgeart à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance C'est quoi l'amour? La démarche engagée par Fred (Vincent Macaigne), va faire bouger les lignes pour tous les membres de la famille, enfants ou «pièces rapportées». Photo: Julien Panié Fred (Vincent Macaigne) veut se remarier à l'église. Pour cela, il doit demander un procès en nullité pour son précédent mariage avec Marguerite (Laure Calamy). Photo: Manuel Moutier Vincent Macaigne à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance Le réalisateur Fabien Gorgeart à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance

Entreprendre des démarches pour se séparer officiellement devant Dieu: voilà quelque chose dont peu d'entre nous ont entendu parler. Le seul cas dont la presse s'est fait l'écho en son temps était l'annulation du mariage chrétien de Caroline de Monaco avec Philippe Junot, validée par le pape Jean-Paul II en personne, après 10 ans de procédure.

Mais comment Fabien Gorgeart s'est-il intéressé à ce sujet? Réponse du réalisateur: «C'est mon producteur, qui me connaît bien, qui en a entendu parler et qui m'a dit: 'Vas -y, intéresse -toi au sujet, je suis sûr que tu vas pouvoir en faire quelque chose'».

Son producteur savait que le réalisateur avait envie de se diriger vers la comédie, après avoir fait un film interrogeant la famille, mais d'un point de vue plutôt mélodramatique. «Et c'est vrai que quand j'ai fait un premier début de recherche, ça a appuyé sur le bouton 'On' ! Après j'ai élargi un peu ma recherche en allant voir des prêtres, des avocats ecclésiastiques, des gens qui avaient fait la procédure. C'est devenu assez évident pour moi qu'il y avait moyen là de plonger des personnages tout à fait ordinaires devant une situation assez extraordinaire», relate Fabien Gorgeart.

«Une comédie assez profonde»

Dans «C'est quoi l'amour?» les péripéties de Fred et Marguerite prêtent à sourire. Le film est drôle, mais pas seulement et pas gratuitement. Vincent Macaigne a sa définition: «C'est une comédie assez profonde, en fait. Il y a beaucoup de moments très drôles, mais je trouve que les personnages sont assez profonds et c'est un vrai film», considère l'acteur.

Quant à son rôle, il lui a donné une dimension mélancolique: «Ce personnage-là, il trimballe quelque chose. C'est quoi sa vie avec sa fille? Il n'a pas eu de femme pendant assez longtemps. Marguerite a refait sa vie, elle a un nouveau mari, elle a eu une fille. Tandis que lui, il a quand même passé des années à s'occuper de sa fille, à essayer de se reconstruire, mais finalement, pas vraiment. Et enfin, il retombe amoureux. Donc, il y a quelque chose de totalement mélancolique dans ce personnage. Le film ne raconte pas ça exactement, mais cette mélancolie-là, elle est présente. Cette douceur-là, elle est là. C'est très beau, ce mélange, pour moi», détaille Vincent Macaigne.

Vivant, drôle et émouvant, le film montre une image de la famille recomposée comme on la voit assez peu au cinéma. Et interroge sur l'amour et sa durée: Le réalisateur a son avis sur la question: «Je pense qu'on ne s'arrête jamais de s'aimer, sauf que l'amour est différent. L'amour peut s'accorder, s'harmoniser autrement avec d'autres amours; il y a l'amour que l'on a besoin de vivre pleinement dans le moment présent et d'autres, que l'on peut laisser dans cette espèce d'entre deux», estime Fabien Gorgeart.

Quant à Vincent Macaigne, il conclut: «Ce qui est sûr, c'est que 'C'est quoi l'amour?' on pourrait dire que ce n 'est pas qu'une question amoureuse, c'est aussi une question de famille. Quand on construit une famille avec quelqu'un, c'est sûr que c'est pour la vie. Donc, on peut divorcer, on peut réussir à annuler même un mariage devant Dieu, mais on ne peut pas annuler les enfants, la famille, l'histoire qui s'est créée. Ça, c'est éternel, c'est sûr».

Notre note: 8/10