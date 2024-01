Un documentaire, «I Am: Céline Dion», dans lequel la mégastar veut «sensibiliser» sur la maladie qui la prive de tournée, sera bientôt disponible en streaming sur Prime Video dans plus de 240 pays, a annoncé mardi Amazon.

Céline Dion souffre du syndrome de la personne raide (SPR) ou syndrome Stiff-Person. PHILIPPE LOPEZ / AFP

«Ces deux dernières années ont été un véritable défi pour moi, depuis la découverte de ma maladie jusqu'à l'apprentissage de la façon de vivre avec et de la gérer, sans la laisser me définir», déclare dans un communiqué Céline Dion, 55 ans, atteinte du syndrome de la personne raide (SPR), pathologie neurologique rare.

«Alors que le chemin vers la reprise de ma carrière de chanteuse se poursuit, j'ai réalisé à quel point cela me manquait, de pouvoir voir mes fans, développe-t-elle. Pendant cette absence, j'ai décidé de documenter cette partie de ma vie, d'essayer de sensibiliser les gens à cette maladie peu connue et d'aider ceux qui partagent ce diagnostic».

Ce documentaire est réalisé par l'Américaine Irene Taylor et a été tourné pendant «plus d'un an», détaille Amazon. «La date de lancement sur Prime Video sera annoncée ultérieurement», peut-on encore lire.

«Ce documentaire est un portrait brut et intime d'une période charnière de sa vie personnelle et de sa carrière, qui lève le rideau sur son parcours alors qu'elle surmonte un diagnostic impensable», expose Jennifer Salke, directrice d'Amazon MGM Studios.

Céline Dion a vendu plus de 250 millions d'albums au cours de ses 40 ans de carrière. La star québécoise n'est plus montée sur scène depuis un concert à Newark (États-Unis) en mars 2020. Sa tournée Courage World Tour avait alors été interrompue par la pandémie de Covid-19. Et depuis 2021, elle souffre des manifestations du SPR.

ATS