L'ancienne conseillère nationale Doris Fiala (PLR/ZH) va présider le Festival du film de Zurich (ZFF). L'ex-politicienne succède à Roger Crotti, qui a assumé cette fonction durant un an et demi.

Depuis 2022, Doris Fiala est présidente de la fédération ProCinema, l'association faitière des cinémas et de la location de films en Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le départ de Roger Crotti est lié à la vente du ZFF par le groupe NZZ à l'équipe dirigeante du festival. Cette cession a été annoncée début juillet. Doris Fiala a désormais pour mission de mettre davantage en lien le ZFF avec les mondes politique et économique, afin de gagner de nouveaux partenaires, écrit le festival mercredi.

Ces dernières années, le festival a perdu de grands partenaires importants. En revanche, les cinéphiles lui sont restés fidèles. L'an dernier, la manifestation a enregistré un record de recettes provenant de la vente de billets. Environ 140'000 personnes se sont déplacées.

Depuis 2022, Doris Fiala est présidente de la fédération ProCinema, l'association faitière des cinémas et de la location de films en Suisse. Elle est également active en tant qu'entrepreneuse dans la communication. Le comité de pilotage du ZFF, qu'elle préside désormais, est aussi composé du directeur du festival et co-propriétaire, Christian Jungen, du journaliste Felix E. Müller et de l'avocat Thomas Hügi.