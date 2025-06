Élimination d’Émilien: la date du 6 juillet fait trembler les fans

Après plus de 600 participations, Émilien fascine, divise… et alimente les rumeurs. Sa possible élimination le 6 juillet secoue les réseaux et relance les spéculations. Mythe ou réalité ? On fait le point.

Avec plus de 2,5 millions d’euros de gains et un record absolu de longévité, Émilien est devenu le plus grand champion de l’histoire des jeux télé français. Capture d'écran TF1

Depuis septembre 2023, Émilien incarne l’invincibilité dans Les 12 Coups de Midi. Chaque midi sur TF1, il impressionne par son calme et sa constance. Avec plus de 2,5 millions d’euros de gains et un record absolu de longévité, il est devenu le plus grand champion de l’histoire des jeux télé français.

Une élimination le 6 juillet prochain ?

Pourtant, à mesure que son parcours s’allonge, les rumeurs s’intensifient. Une date circule avec insistance : le 6 juillet 2025 marquerait la fin de son règne. Une information attribuée au journaliste Clément Garin, évoquant un tournage déjà effectué, que TF1 diffuserait à cette date.

Une rumeur persistante… mais jamais confirmée

La production n’a pas démenti frontalement la rumeur, mais joue la carte de l’ambiguïté. Invité sur Europe 1 le 10 juin dernier, Jean-Louis Blot, président d’EndemolShine France, a préféré temporiser : « 90 % de ce qui se dit n’est pas tout à fait vrai, ou plutôt flou ». De quoi alimenter encore plus le mystère, tout en préservant le suspense qui fait l’ADN du programme.

Jean-Luc Reichmann, animateur du jeu, se montre compréhensif envers un public partagé : « Il y a ceux qui veulent qu’il parte, et ceux qui veulent qu’il reste. C’est comme une série, chacun suit pour ses raisons », explique-t-il au site français Télé 7 Jours, non sans agacement face aux spoilers.

Fatigue réelle ou stratégie scénarisée ?

Dernièrement, les téléspectateurs ont remarqué quelques erreurs inhabituelles d’Émilien. Pour certains, ces faux pas sont le signe d’une fatigue croissante. Pour d’autres, il s’agirait d’une mise en scène orchestrée pour préparer une sortie spectaculaire.

De son côté, le principal intéressé garde son flegme habituel. Le 17 juin, il déclarait : « On a fait les comptes… On est à J-100 des deux ans ». Une étape symbolique qu’il ne devrait pas atteindre si la fameuse date du 6 juillet se confirme. Une élimination ce jour-là le priverait en effet d’un record de longévité jamais égalé en France.

Une élimination attendue… et redoutée

Si une partie du public réclame du renouveau — y compris la belle-mère de l’animateur — d'autres espèrent qu’Émilien poursuivra encore son aventure. Les messages se multiplient sur les réseaux sociaux, entre exaspération : «il a assez gagné » et admiration «reste le plus longtemps possible»

Son potentiel départ ne serait pas une défaite ordinaire : ce serait la fin d’une ère. Il laisserait derrière lui un palmarès impressionnant : plus gros gain, plus grand nombre de victoires dans un jeu télévisé mondial, et record de découvertes d’étoiles mystérieuses.

Alors, info ou intox ?

Le mystère reste entier. Rendez-vous le 6 juillet — ou pas — pour découvrir si le champion tombera… ou s’il ajoutera un énième épisode à son incroyable feuilleton.

Certains aspects de cet article ont été élaborés avec l’aide d’une intelligence artificielle.