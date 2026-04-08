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Cinéma Emilie Bujès quitte Visions du Réel pour le GIFFF

ATS

8.4.2026 - 12:02

La directrice artistique du festival du film documentaire Visions du Réel Emilie Bujès va quitter son poste à la fin juillet. En poste depuis 2018, elle a décidé de relever un nouveau défi en prenant la direction artistique du Geneva International Film Festival (GIFF).

Emilie Bujès va quitter la direction du festival Visions du Réel à fin juillet 2026 (archives).
Emilie Bujès va quitter la direction du festival Visions du Réel à fin juillet 2026 (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.04.2026, 12:02

08.04.2026, 12:06

Emilie Bujès est en poste de codirectrice et responsable de la programmation et de l'industrie de Vision du Réel depuis 2018. Elle a participé à neuf éditions du festival, dont l'édition 2026 se tient du 17 au 26 avril prochain. L'annonce de son départ a été faite mercredi par la Fondation Visions du Réel dans un communiqué.

Elle prendra la direction artistique du GIFF le 1er août 2026, est-il précisé. «Cette étape logique permettra à Emilie Bujès d'élargir encore davantage le spectre cinématographique de son travail et de se consacrer à la fiction, ainsi qu'aux séries et au numérique», explique la fondation.

Le poste de direction artistique fera prochainement l'objet d'un appel à candidatures, souligne le communiqué.

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