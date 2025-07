Emily Ratajkowski a beaucoup apprécié sa collaboration avec Lena Dunham. La top-model et actrice l'a remercié dans Variety pour avoir su voir au-delà de son apparence.

Lena Dunham a été remerciée par Emily Ratajkowski pour avoir vu plus loin que son apparence.

La mannequin et actrice incarne Wendy Jones dans la dernière série comique de Lena Dunham, Too Much, dont la première a été diffusée sur Netflix au début du mois.

Dans une récente interview accordée à Variety, Emily Ratajkowski a rapporté que le fait de travailler avec Lena Dunham, scénariste et réalisatrice de la série, lui avait donné la possibilité d'incarner un personnage profond, plutôt que simplement beau.

La jeune femme a aussi écrit pour la newsletter féministe de Lena Dunham, Lenny Letter, et un essai intitulé Baby Woman en 2016, dans lequel elle explorait des sujets tels que l'image corporelle et l'acceptation de soi.

« Lena a été la première personne à publier mes écrits, sur Lenny Letter, mais elle connaissait mon existence grâce à Instagram», a expliqué la star de 34 ans. « J'ai eu beaucoup d'expériences, avec Lena en particulier, où elle a vu au-delà des choses superficielles et m'a donné tant d'opportunités.»

Riche de ces expériences, Emily Ratajkowski est devenue plus sélective quant aux personnes avec lesquelles elle travaille en vieillissant.

« Lorsque j'ai tourné Too Much, j'allais avoir 33 ans», s'est-elle rappelée. « Je suis une femme adulte, avec un enfant, et il m'a semblé très naturel et juste de jouer ce genre de rôles et de travailler avec le genre de personnes qui partagent les mêmes idées que moi sur les femmes et le respect.»

Too Much marque le retour de la star de Gone Girl à la comédie après qu'elle a licencié son équipe en 2020 et essentiellement quitté le métier. En 2023, elle avait expliqué qu'elle était fatiguée de se rendre « digeste pour les hommes puissants d'Hollywood».